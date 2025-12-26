Cuidado si tienes una de estas balizas V-16: la DGT las ha dejado sin homologación a última hora

A partir del 1 de enero de 2026, los conductores deben señalizar averías y accidentes en carretera con la baliza V-16. No llevar dicha baliza en el vehículo conllevará una sanción leve de 80 euros, la misma cantidad que la establecida para las personas que no llevasen los triángulos de preseñalización.

Desde la DGT recuerdan que este dispositivo, que sustituirá a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad, evitando que los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.

Las balizas V-16 sin homologación

La misma multa recaerá sobre aquellos conductores que lleven una baliza V-16 que no esté homologada. Así, estos aparatos deben estar certificados por IDIADA o LCOE, los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de la misma.

Para saber si tu baliza está homologada y por tanto su uso en el vehículo está autorizado, la DGT ha elaborado una lista en su página web. No obstante, hay marcas y modelos con certificados de vigencia finalizados pese a haber sido fabricados siendo válidos.

Esta es la lista de marcas y modelos con certificados finalizados:

Modelo V16IoT de las marcas Don Feliz, The Boutique for your car e Ikrea. Estas tres son del solicitante Ledel Solutions Co., LTD.

de las marcas Don Feliz, The Boutique for your car e Ikrea. Estas tres son del solicitante Ledel Solutions Co., LTD. Modelo XL-HZ-001-VC: marca Call SOS, de Ditraimon S.L.

Dónde se debe guardar la baliza V-16 y cómo se utiliza

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

El aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor.

Una vez que la baliza esté encendida y colocada en lo alto del vehículo, ésta emitirá una señal luminosa y, además, transmitirá la ubicación exacta del vehículo averiado de forma automática a la plataforma DGT 3.0. De este modo, los conductores que circulen por la zona recibirán esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Tras esto, corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.