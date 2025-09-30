Cuidado con la nueva estafa para robar en los cajeros de Madrid: así es el 'método de la siembra'

El método de la siembra es una de las tácticas que los estafadores utilizan para robar y engañar a las personas, especialmente a las de edad avanzada. Se basa en distraer a la víctima y normalmente tiene lugar en cajeros automáticos y en aparcamientos.

Uno de los últimos casos se ha registrado en Madrid, donde cada vez es más frecuente este tipo de estafa en la que los delincuentes emplean un modus operandi basado en la distracción.

Modus operandi

Actuando en grupo, los estafadores vigilan a la víctima mientras esta se dispone a sacar dinero del cajero con el fin de memorizar el PIN que la persona introduce. Posteriormente, uno de ellos lanza un objeto al suelo, como unas monedas o llaves, para hacer creer a la víctima que podrían ser suyas.

Una vez que el afectado se agacha para recoger el supuesto objeto perdido, otro de los miembros aprovecha para retirar dinero, sustraer la tarjeta bancaria o dar el cambiazo por una falsa.

De esta forma, en tan solo unos segundos, los estafadores pueden hacerse con cantidades de entre 600 y 1.000 euros, realizar compras con los datos de la cuenta bancaria e incluso transferencias.

Estafas en aparcamientos

Otra de las variantes de este método, según apunta la Guardia Civil, ocurre en aparcamientos. En este caso, los estafadores vuelven a dejar caer algún objeto en el suelo al lado de la puerta del conductor para despistar a la víctima.

Mientras esta sale del vehículo para recoger el objeto del suelo, los delincuentes aprovechan para hacerse con sus pertenencias personales, como el bolso o la cartera abriendo otra de las puertas del coche.