Cuidado con esto: seis hábitos nocturnos que están arruinando tu calidad del sueño sin que lo sepas

Das vueltas en la cama, miras el reloj y te despiertas sintiendo que no has descansado. Automáticamente, piensas "tengo insomnio". Pero, ¿y si el problema no es médico, sino que está escondido en tu rutina nocturna? Existen hábitos comunes que, sin darte cuenta, sabotean tu capacidad para alcanzar un sueño profundo y reparador.

Estos comportamientos activan tu sistema nervioso, interrumpen tu ritmo circadiano y te roban la energía del día siguiente. Identificarlos es clave para despertarte renovado.

Repasamos los peores hábitos nocturnos para tu descanso.

La trampa de la luz azul: scroll antes de dormir

Este es el enemigo público número uno del sueño. La luz azul que emiten las pantallas de tu smartphone, tablet, portátil y TV suprime la producción de melatonina, la hormona que le dice a tu cerebro que es hora de dormir.

La luz engaña a tu cerebro para que piense que es de día. El resultado es que te cuesta más conciliar el sueño y este es más ligero, menos reparador.

Establece una "hora tope" digital al menos 60-90 minutos antes de acostarte. Usa el modo nocturno siempre por la noche y, si es necesario, considera usar gafas con filtro de luz azul.

Desorden en el dormitorio: tu cama es una oficina

Tu cerebro asocia espacios con actividades. Si usas la cama para trabajar, comer, ver películas de acción o revisar correos estresantes, dejas de asociarla exclusivamente con el descanso.

Tu cama se convierte en una fuente de alerta y estrés, no de relajación. Esto puede generar ansiedad a la hora de dormir y dificultar "desconectar".

Reserva tu cama solo para dormir y la intimidad. Fortalece el vínculo mental entre "estar en la cama" y "dormir".

El "último trago" de alcohol

Mucha gente cree que el alcohol ayuda a dormir porque induce somnolencia. Si bien puede ayudarte a quedarte dormido más rápido, arruina la calidad de tu sueño durante la segunda mitad de la noche.

El alcohol interrumpe la fase REM (sueño de movimientos oculares rápidos), la etapa crucial para la restauración mental y la consolidación de la memoria. Provoca despertares frecuentes y un sueño fragmentado.

Evita el alcohol al menos 3 horas antes de irte a la cama. Opta por una infusión relajante sin teína o simplemente agua tibia.

Entrenamientos intensos a última hora

Hacer ejercicio es excelente para el sueño, pero hacerlo demasiado cerca de la hora de dormir puede ser contraproducente. El ejercicio eleva la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y libera adrenalina y cortisol (hormonas estimulantes).

Tu cuerpo está demasiado alerta y sobreestimulado para poder relajarse y entrar en modo descanso.

Termina cualquier entrenamiento intenso al menos 2-3 horas antes de acostarte. Las actividades como el yoga suave o los estiramientos sí son beneficiosos justo antes de dormir.

Comidas pesadas o alimentos indigestos

Irte a la cama con el estómago lleno significa que tu cuerpo tiene que centrarse en digerir la comida, no en descansar. Las comidas picantes o muy grasas pueden provocar acidez estomacal o malestar, especialmente cuando te acuestas, provocando digestiones pesadas, reflujo y despertares incómodos que interrumpen tu ciclo de sueño.

Toma una cena ligera y al menos 2-3 horas antes de acostarte. Si tienes hambre más tarde, elige un snack pequeño y fácil de digerir, como un plátano o un yogur.

Revisar correos o noticias estresantes

Sumergirte en las noticias del día o en la bandeja de entrada de tu email justo antes de dormir es una garantía de aumentar tus niveles de ansiedad y estrés.

Tu mente se llena de preocupaciones, plazos y pensamientos rumiativos que te impiden relajarte. Es imposible dormir bien con la mente en alerta máxima.

Establece un toque de queda para las noticias y el trabajo después de las 20:00. Crea una rutina relajante que incluye lectura ligera, meditación o música tranquila.

Crea un ritual para dormir mejor

Mejorar tu sueño no se trata solo de evitar lo malo, sino de incorporar lo bueno. Crea un ritual nocturno que le señale a tu cuerpo y mente que es hora de apagarse.