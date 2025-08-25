Cuidado con la estafa del Bizum inverso: así funciona y cómo protegerse

Una de las nuevas estafas de moda que rondan internet tiene que ver con Bizum, y es que es una plataforma que usan más de 28 millones de personas en España y cuenta con un funcionamiento muy simple que da facilidad y rapidez al intercambio de dinero entre particulares.

Esta nueva técnica recibe el nombre de "Bizum inverso" y se basa en que el estafador hace creer a la víctima que va a recibir un pago, pero en realidad lo está haciendo, algo con lo que la mayoría de los bancos se lavan las manos.

¿Cómo funciona el Bizum inverso?

Al igual que en otras estafas como el phishing o las falsas ofertas de empleo, esta nueva técnica se basa en confundir a la víctima para que acepte cosas con las que no está de acuerdo. La expresión "hazme un bizum" se ha ido expandiendo tanto que ya no solo abarca grupos de amigos, sino que ha llegado a plataformas como Wallapop o Mil anuncios, y los estafadores se aprovechan de ello.

Utilizan estas plataformas para hacerse pasar por compradores muy interesados, que no ponen objeciones ni col el precio ni con el producto, algo bastante llamativo en este tipo de aplicaciones, y aseguran que harán el pago por Bizum. En este momento, en lugar de realizar el pago, lo solicitan, y si la víctima no se da cuenta lo aceptará y el dinero saldrá automáticamente de su cuenta hacia la del estafador.

¿Cómo evitar caer en la trampa?

Lo primero que hay que tener claro es que cuando vas a recibir un pago por Bizum, nunca te pedirá aceptarlo, solo te llegará una notificación con la que te informan que el ingreso ha sido completado. En cualquier caso, es importante leer el aviso con detenimiento, ya que puede que también estén cambiando la coma de lugar y se añadan o quiten ceros.

El principal problema que hay con esta app es que nunca te permitirá cancelar un pago, una ventaja para la inmediatez, pero un defecto contra las estafas.