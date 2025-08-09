Cuidado con las empresas de reformas: la nueva estafa de la que alerta la Guardia Civil

La Guardia Civil ha alertado de un nuevo tipo de estafa que está afectando sobre todo a personas mayores de pequeñas localidades. Se trata de una empresa de reformas ficticia que ofrece servicios integrales y que ofrece la posibilidad de financiar la obra con una entidad bancaria. Una vez firmada la financiación, la empresa deja de contestar y la reforma nunca se lleva a cabo.

Según ha relatado la Benemérita, los estafadores ofrecen servicios integrales "a precios muy atractivos". En la primera visita que realizan a la casa entregan a los inquilinos los presupuestos y les ofrecen cuantiosos descuentos si aceptan financiar la operación en una entidad bancaria.

Después de que se haya firmado el acuerdo económico, los defraudadores vuelven al domicilio donde realizan medidas, asegurando que las obras comenzarán de inmediato. Sin embargo, los presuntos operarios nunca vuelven, las obras no se realizan y los damnificados se encuentran con varios cargos bancarios sin que se haya realizado ningún trabajo.

Los agentes del Instituto Armado recomiendan extremar la precaución ante tales agasajamientos, sobre todo si los servicios no han sido solicitados previamente. Asimismo, la Guardia Civil aconseja: desconfiar de ofertas muy atractivas o que requieran firmar con urgencia; verificar la identidad y legalidad de la empresa que realiza la oferta; no firmar contratos de financiación sin haber recibido al menos parte del servicio comprometido; no facilitar datos personales o bancarios sin confirmar la legitimidad del proceso; y conservar toda la documentación y comunicación mantenida.

Igualmente, ante cualquier sospecha o intento de estafa se debe denunciar de inmediato en el cuartel más cercano o contactar con la Guardia Civil en el teléfono 062. Esta trama ha sido detectada en distintos municipios de Navarra.