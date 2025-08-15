Cuatro miembros de la UME heridos cuando trabajaban en labores de extinción en Yeres (León)

Cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos cuando trabajaban en las labores de extinción de uno de los incendios que afectan a la provincia de León, concretamente, en la zona de Yeres. Así lo ha transmitido la Subdelegación de Gobierno en León.

Tres de los damnificados presentan quemaduras de diversa gravedad en distintas zonas del cuerpo, así como el cuarto, tiene una luxación en el hombro, motivo por el que han sido evacuados al hospital de Ponferrada, donde están ingresados en la unidad observación y están pendientes de evolución del diagnóstico inicial.

El hecho ha tenido lugar cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, alrededor de las cuatro de la tarde. Los cuatro, pertenecientes al cuerpo BIEM I estaban trabajando en las labores de extinción de uno de los incendios que arrasan la provincia.

Desde el Gobierno han subrayado que más 1.300 militares de la UME trabajan en una docena de fuegos de alta peligrosidad en los que, a pesar de la preparación y profesionalidad de los efectivos, "estos no están exentos del riesgo inherente a una situación tan complicada como la que vive el país como consecuencia de la ola de incendios".