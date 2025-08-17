Cuatro detenidos, tres de ellos menores, por el apuñalamiento de un hombre en Vallecas

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, tres de ellas menores de edad, por el apuñalamiento de un hombre de 32 años en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid). Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes y por el momento se atribuye bandas juveniles.

Fuentes de la investigación le han revelado a la 'Agencia EFE' que tres de los detenidos eran hombres, mientras que la cuarta era una mujer. Presuntamente, el único mayor de edad, varón, ha sido el autor del apuñalamiento y no se descarta que los detenidos puedan pertenecer a los Trinitarios.

La agresión se produjo el pasado viernes alrededor de las 20:45 horas a la altura del número 11 de la calle Peña Gorbea, donde la víctima fue apuñalada por un grupo de personas que huyeron de la escena a la carrera. Hasta allí se desplazaron los agentes de la Policía de la Comisaría de Puente de Vallecas que encontraron al hombre de nacionalidad dominicana con varias heridas y golpes en la cara.

Posteriormente, llegaron los efectivos del Samur que le atendieron e identificaron varias heridas de arma blanca en el tórax y la espalda. El hombre fue trasladado al hospital Gregorio Marañón después de ser estabilizado, donde permanece en estado grave y custodiado por la Policía Municipal de Madrid.

Algunos testigos del ataque han señalado que este fue acometido por un grupo de ocho chicos y chicas que llevaban armas blancas de gran calibre y que después de la agresión huyeron. La Policía ha pudo localizar a los cuatro detenidos, así como el arma utilizada, en una vivienda del mismo distrito. La Brigada de Información investiga también los hechos por su posible relación con bandas.