Cuándo son las vacaciones de Navidad 2025: los días festivos por comunidades

Quedan tan solo unos días para que comiencen las vacaciones de Navidad, uno de los períodos más esperados y mágicos del año. Las calles de las ciudades ya están decoradas con las tradicionales luces y belenes, mientras que los niños ya están escribiendo sus cartas a los Reyes Magos.
Si hablamos de cuándo acaban y vuelven a empezar los niños los colegios, las fechas varías según cada comunidad autónoma, aunque en general son muy parecidas. En cuanto a los festivos nacionales, que son los que afectan a los trabajadores, sí son comunes a todas las comunidades, estos son: el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero.
Vacaciones de Navidad según el calendario escolar
A continuación, las vacaciones escolares -ambos días inclusive-.
- Galicia: del 20 de diciembre al 7 de enero
- Asturias: del 20 de diciembre al 7 de enero
- Cantabria: del 24 de diciembre al 7 de enero
- País Vasco: del 24 de diciembre al 6 de enero
- Comunidad Foral de Navarra: del 24 de diciembre al 6 de enero
- Aragón: del 19 de diciembre al 6 de enero
- Cataluña: del 20 de diciembre al 7 de enero
- Comunidad Valenciana: del 23 de diciembre al 6 de enero
- Región de Murcia: del 24 de diciembre al 6 de enero
- Andalucía: del 20 de diciembre al 6 de enero
- Castilla-La Mancha: del 20 de diciembre al 7 de enero
- Castilla y León: del 20 de diciembre al 7 de enero
- Extremadura: del 21 de diciembre al 7 de enero
- Comunidad de Madrid: del 20 de diciembre al 7 de enero
- Baleares: del 20 de diciembre al 7 de enero
- Canarias: del 23 de diciembre al 7 de enero
- Ceuta: del 21 de diciembre al 7 de enero
- Melilla: del 21 de diciembre al 7 de enero
Hay dos comunidades que tienen un festivo más
En todas las comunidades son festivos nacionales -por lo tanto, obligatorios- el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero. Por su parte, el 24 y 31 de diciembre no son festivos, pero es posible que muchas empresas cierren o reduzcan sus horarios. Si bien, hay dos comunidades autónomas que, además, tienen un festivo propio:
- Cataluña: 26 de diciembre, Día de San Esteban
- Baleares: 26 de diciembre, Día de San Esteban
En resumen, cada trabajador elegirá los días que mejor le vengan, en función de los días libres que le queden y siempre y cuando la empresa se lo permita. Además, según el trabajo, en algunas empresas los trabajadores tienen que trabajar el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, aunque en servicios mínimos o de guardia.
Este año, los días clave caen de la siguiente manera: 24 y 31 de diciembre, miércoles; 25 de diciembre y 1 de enero, jueves, y 6 de enero, martes. Así las cosas, los trabajadores que puedan intentarán librar, además, el viernes después de Navidad/año nuevo o el lunes antes del día de Reyes, para así formar un puente y tener un día más de descanso.