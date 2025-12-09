Cuándo son las vacaciones de Navidad 2025: los días festivos por comunidades

Quedan tan solo unos días para que comiencen las vacaciones de Navidad, uno de los períodos más esperados y mágicos del año. Las calles de las ciudades ya están decoradas con las tradicionales luces y belenes, mientras que los niños ya están escribiendo sus cartas a los Reyes Magos.

Si hablamos de cuándo acaban y vuelven a empezar los niños los colegios, las fechas varías según cada comunidad autónoma, aunque en general son muy parecidas. En cuanto a los festivos nacionales, que son los que afectan a los trabajadores, sí son comunes a todas las comunidades, estos son: el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero.

Vacaciones de Navidad según el calendario escolar

A continuación, las vacaciones escolares -ambos días inclusive-.

Galicia : del 20 de diciembre al 7 de enero

: del 20 de diciembre al 7 de enero Asturias : del 20 de diciembre al 7 de enero

: del 20 de diciembre al 7 de enero Cantabria : del 24 de diciembre al 7 de enero

: del 24 de diciembre al 7 de enero País Vasco : del 24 de diciembre al 6 de enero

: del 24 de diciembre al 6 de enero Comunidad Foral de Navarra : del 24 de diciembre al 6 de enero

: del 24 de diciembre al 6 de enero Aragón : del 19 de diciembre al 6 de enero

: del 19 de diciembre al 6 de enero Cataluña : del 20 de diciembre al 7 de enero

: del 20 de diciembre al 7 de enero Comunidad Valenciana : del 23 de diciembre al 6 de enero

: del 23 de diciembre al 6 de enero Región de Murcia : del 24 de diciembre al 6 de enero

: del 24 de diciembre al 6 de enero Andalucía : del 20 de diciembre al 6 de enero

: del 20 de diciembre al 6 de enero Castilla - La Mancha : del 20 de diciembre al 7 de enero

- : del 20 de diciembre al 7 de enero Castilla y León : del 20 de diciembre al 7 de enero

: del 20 de diciembre al 7 de enero Extremadura : del 21 de diciembre al 7 de enero

: del 21 de diciembre al 7 de enero Comunidad de Madrid : del 20 de diciembre al 7 de enero

: del 20 de diciembre al 7 de enero Baleares : del 20 de diciembre al 7 de enero

: del 20 de diciembre al 7 de enero Canarias : del 23 de diciembre al 7 de enero

: del 23 de diciembre al 7 de enero Ceuta: del 21 de diciembre al 7 de enero

del 21 de diciembre al 7 de enero Melilla: del 21 de diciembre al 7 de enero

Hay dos comunidades que tienen un festivo más

En todas las comunidades son festivos nacionales -por lo tanto, obligatorios- el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero. Por su parte, el 24 y 31 de diciembre no son festivos, pero es posible que muchas empresas cierren o reduzcan sus horarios. Si bien, hay dos comunidades autónomas que, además, tienen un festivo propio:

Cataluña : 26 de diciembre, Día de San Esteban

: 26 de diciembre, Día de San Esteban Baleares: 26 de diciembre, Día de San Esteban

En resumen, cada trabajador elegirá los días que mejor le vengan, en función de los días libres que le queden y siempre y cuando la empresa se lo permita. Además, según el trabajo, en algunas empresas los trabajadores tienen que trabajar el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, aunque en servicios mínimos o de guardia.

Este año, los días clave caen de la siguiente manera: 24 y 31 de diciembre, miércoles; 25 de diciembre y 1 de enero, jueves, y 6 de enero, martes. Así las cosas, los trabajadores que puedan intentarán librar, además, el viernes después de Navidad/año nuevo o el lunes antes del día de Reyes, para así formar un puente y tener un día más de descanso.