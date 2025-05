Cúando sale el Verano Joven 2025 y qué descuentos ofrecerá

El programa Verano Joven 2025 ya está en marcha, ofreciendo a los jóvenes españoles una serie de descuentos y actividades para disfrutar del verano.

¿Cuándo comienza Verano Joven 2025?

Aunque el Ministerio de Transportes ha confirmado la continuidad del programa Verano Joven para 2025, aún no se han anunciado las fechas exactas de inicio y finalización. Sin embargo, basándonos en ediciones anteriores, es probable que los descuentos estén disponibles entre los meses de julio y septiembre.

Descuentos en transporte:

Aún no se conocen exactamente los descuentos del programa Verano Joven 2025, pero se espera que los descuentos sean similares a los de 2024. El año pasado los descuentos destinados para jóvenes de entre 18 y 30 años fueron los siguientes:

Trenes de media distancia y ancho métrico: 90% de descuento en billetes sencillos y de ida y vuelta.

en billetes sencillos y de ida y vuelta. Trenes AVE y de larga distancia: 50% de descuento , con un máximo de 30 euros por billete.

, con un máximo de 30 euros por billete. Servicios Avant: 50% de descuento en billetes sencillos y de ida y vuelta.

en billetes sencillos y de ida y vuelta. Interrail Global Pass: 50% de descuento al adquirirlo a través de Renfe.

al adquirirlo a través de Renfe. Autobuses regulares de competencia estatal: 90% de descuento en billetes sencillos y de ida y vuelta.

¿Cómo registrarse?

La verdad es que, pese a que ya está confirmado que el Verano Joven también estará disponible este año, aún no hay mucha información al respecto. Afortunadamente, esto no es motivo para preocuparse, ya que en 2024 no se dieron detalles hasta principios de junio. Aunque se espera que sean requisitos similares a los del año pasado:

Tener entre 18 y 30 años.

Tener nacionalidad española o de algún país europeo con residencia legal en España.

Adquirir los billetes de transporte entre los meses de junio y septiembre.

El proceso de registro se realizará a través del sistema Cl@ve o introduciendo los datos personales del DNI o NIE en la plataforma que habilitará el Ministerio de Transportes.