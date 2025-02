Cuándo se sabrá la sentencia a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso

El juicio al expresidente de la Federación Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial ya ha terminado. Tras siete días de declaraciones en la Audiencia Nacional el caso ha quedado visto para sentencia, a la espera de conocer la sentencia definitiva que emitirá el juez José Manuel Clemente.

Al terminar ayer la vista oral de todos los testigos, 25 en total, la Fiscalía manifestó que mantenía su petición de 2 años y medio de cárcel para Rubiales -acusado de agresión sexual y coacciones- y un año y medio para el exseleccionador, Jorge Vilda; el exjefe de Marketing, Rubén Rivera y el exdirector de la masculina, Albert Luque.

La Fiscal, además, criticó que se haya puesto en duda el comportamiento de Hermoso y que haya que seguir "preguntando a las víctimas de una agresión sexual por qué se alegran, por qué lo celebran, por qué su comportamiento fue de estar feliz". ¿Hasta cuándo vamos a pedir a la víctima un comportamiento heroico?", sentenciaba.

Qué han declarado los testigos

Jenni Hermoso fue la primera en declarar. La jugadora dijo que no se sintió "respetada", que sabía que era algo que no estaba bien "porque me estaba besando mi jefe" y que el beso manchó "uno de los días más importantes de mi vida". Las jugadoras Alexia Putellas, Irene Paredes, Laia Codina y Misa Rodríguez ratificaron esta versión y añadieron que no fue "del todo correcto" que Jenni no fuera convocada después con la selección.

Por su parte, la seleccionadora Montse Tomé, explicó que esta decisión fue por "méritos deportivos". Jorge Vilda reconoció que tendría que "haberle preguntado cómo estaba", mientras que Rubiales mantuvo su versión de que el beso fue "consentido" y que Hermoso le dijo "vale" cuando le preguntó si podía darle "un besito", aunque no hay imágenes que confirmen esto.

Cuándo se conocerá la sentencia a Rubiales

Tras estos siete días de juicio, todo el mundo espera para conocer la sentencia definitiva. Si bien, no hay una fecha determinada que indique cuándo se sabrá la condena a Luis Rubiales. El juez dispone de todo el tiempo necesario para manifestar el veredicto. Si bien, las sentencias que absuelven a alguien se emiten con más premura que las que conllevan una condena, por lo que de esta manera la población puede hacerse una idea.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), los plazos para dictar sentencia en primera instancia son de 10 días para el juicio verbal y 20 para el juicio ordinario.