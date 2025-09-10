El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva ley antitabaco por la que se sitúan al mismo nivel los cigarrillos convencionales y los vapeadores. La norma modifica la actual Ley 28/2005 y se enmarca dentro del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027.

Se trata de una ley impulsada por el Ministerio de Sanidad y tiene como objetivo proteger la salud pública y a los menores. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha justificado su implantación porque "han aparecido nuevos productos y hay nuevas necesidades" y ha insistido en que "no existe el tabaco saludable".

Cuándo entra en vigor la nueva ley antitabaco

En primer lugar, hay que recordar que se ha aprobado el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, por lo que la ley ahora debe empezar su recorrido parlamentario. A lo largo de este, los partidos pueden presentar enmiendas.

La nueva ley antitabaco entrará en vigor una vez que el Congreso dé luz verde y la apruebe definitivamente. A partir de ese momento, le espera un período transitorio de unos 12 meses, por lo que si sigue su curso, los principales cambios empezarán a aplicarse a lo largo de 2026, en función del calendario legislativo.

Lugares en los que está prohibido fumar tras la nueva ley antitabaco

La reforma de la ley antitabaco amplía los lugares en los que está prohibido fumar, añadiendo zonas como:

Terrazas de bares y restaurantes

Marquesinas de autobús

Salas de fiesta al aire libre

Instalaciones deportivas al aire libre

Vehículos de uso laboral

Centros educativos

Queda prohibida la venta a menores de edad, así como la publicidad o marketing en medios de comunicación.

Prohibida la venta de cigarrillos de un solo uso

El empaquetado genérico queda, por el momento, fuera de la nueva ley. En un principio, la norma preveía que las cajetillas de tabaco tuvieran una envoltura exterior transparente con un código de barras y uno de los dos colores fijados por el Ministerio.

Hostelería y Unión de Empresarios del Vapeo, en contra

Por su parte, Hostelería de España, la organización empresarial que representa a restaurantes, bares, cafeterías y pubs de España cree que la medida es "desproporcionada" y que va a generar efectos adversos en el entorno social y económico. Además, denuncia que los camareros van a convertirse "en vigilantes de algo que no tiene sentido".

En cuanto a la Unión de Empresarios del Vapeo (UPEV) manifiesta que la nueva ley obvia los mecanismos de control de acceso para menores y su presidente, Arturo Ribes, cree que se trata de "un conjunto de medidas de destrucción masiva que harán de España el mayor mercado negro de Europa para los productos del vapeo".