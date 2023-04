Cuándo empiezan las rebajas de verano 2023

Con la llegada del verano llegan las rebajas, una gran oportunidad para las empresas para obtener más beneficios por sus productos.

Historia de las rebajas

Las rebajas comenzaron en los años 30 con la 'Gran Depresión' en EE.UU. por lo que grandes empresas (como Abraham & Straus, Filene's, F&R Lazarus & Co, OH y Bloomingdale's) deciden unirse para crear un grupo empresarial y poder plantar cara al mal momento económico de la época. A través de 'Federated Department Stores Inc.' (actualmente Macy's) y su lema 'compre ahora y pague después', el presidente de la compañía, Fred Lazarus Jr., creó una línea de crédito que supuso la precursora al modelo actual. Sin embargo, el origen como tal llega cuando la compañía pone a la venta el stock de la temporada y así poder venderlo, momento en el que surgió esta idea de un periodo que corresponde con los últimos días de la temporada para que las empresas puedan deshacerse de ellas

En España, no fue hasta 1935 tras las primeras rebajas de las Sederías Carretas, las actuales Galerías Preciados.

¿Cuándo comienzan las rebajas de verano 2023?

Las rebajas comenzarán a primeros del mes de julio coincidiendo con el inicio de verano y, de esta forma, ofertan las últimas prendas de la temporada primavera-verano. Estas rebajas tienen una duración de dos meses aunque en algunas comunidades como Castilla La Mancha, Cantabria o Galicia, podrían extender las rebajas al mes de septiembre. A su vez, hay comunidades como al Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana suelen dar comienzo una semana antes.