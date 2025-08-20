Cuándo cambian la hora: empieza el horario de invierno

El verano va llegando a su fin y con ello el calor, la playa, el tinto de verano van dando los últimos coletazos. Este verano, sin duda, se ha caracterizado por una oleada de incendios sin precedentes en España, con cerca de 350.000 hectáreas quemadas. Las regiones más afectadas han sido Castilla y León, Extremadura o Galicia.

Dentro de poco llega el otoño y con ello el cambio de hora, pero ¿Sabes cuándo y por qué se cambia la hora?

El origen del cambio de hora

Para empezar hay que mencionar cual es el origen del cambio de hora en el mundo. Todo comenzó de la mano del político y científico estadounidense, Benjamin Franklin, el cual publicó un artículo en el Journal de París comentando que los parisinos podrían ahorrar velas si se adaptaban a las horas de luz.

Le precedió el constructor inglés, William Willet. Este hombre paseaba por las mañanas a caballo y en uno de esos paseos, se dio cuenta de que la mayoría de la gente dormía cuando ya había amanecido desde hace horas. Por esto, promulgó que se cambiase el horario paulatinamente adelantando o atrasando el reloj 20 minutos cada semana para que el cambio no fuese tan brusco.

Sin embargo, estas propuestas no llegaron a implementarse de verdad. Hasta que en 1916 se comenzó a aplicar el cambio de hora para ahorrar combustible durante la Primera Guerra Mundial.

¿Y en España?

En un primer momento, cada comunidad tenía un horario diferente, ya que la hora la marcaba la salida del sol. No fue hasta 1918, que el horario en el país se unificó para todos los territorios. También es importante mencionar que durante la Guerra Civil, no hubo cambio de hora, ya que cada bando tenía un horario distinto.

En 1940, el Gobierno de Franco tomó la decisión de que España tuviera el mismo horario que la Alemania nazi y los países de Europa Central, lo que no ha sido modificado desde ese momento, mientras que el horario de verano resucitó en España y el resto de Europa en los 70 por la crisis del petróleo.

Así se ha mantenido hasta nuestros días, aunque parece ser que le cambio de hora puede llegar a desaparecer. Oficialmente, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado, el cambio de hora va a seguir existiendo en nuestro país hasta 2026. No obstante, la Comisión Europea en 2018 mencionó la posibilidad de acabar con el cambio de horario.

¿Cuándo se cambiará al horario de otoño?

El cambio de hora en otoño en España se efectúa el último domingo de octubre. En 2025, ese día será el domingo 26 de octubre. Esa madrugada, a las 3:00, los relojes se retrasan una hora, pasando a ser las 2:00. Esto marca el regreso al horario de invierno, lo que implica una hora más de sueño y días con más luz por la mañana, pero anochecerá antes.

Este ajuste forma parte de la directiva europea actualmente en vigor, que establece dos cambios de hora anuales: uno en marzo (adelanto) y otro en octubre (retraso).

¿Cómo afecta a la salud el cambio de horario?

Los expertos no coinciden sobre los efectos del cambio de hora en la salud. Lo que sí está demostrado es que altera la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, generando una desincronización similar al jet lag. Esto se traduce en cansancio, irritabilidad y mayor impacto en niños y personas mayores, aunque normalmente el cuerpo se adapta en unos tres días.

Algunos especialistas restan importancia a estos efectos, señalando que no vivimos en un escenario de amaneceres y anocheceres fijos, ya que la inclinación de la Tierra provoca variaciones naturales de luz. Por ello, en países cercanos al Ecuador, donde las horas de sol apenas cambian, nunca se ha visto necesario modificar el horario.