Cuándo se cambia la hora en España: el nuevo horario de verano ya tiene fecha

Más de uno, desesperado porque se haga de noche a las seis de la tarde, se pregunta cuándo será el próximo cambio de hora. Inmersos en un invierno poco soleado, es normal desear que el día deje de tener 25 horas y vuelva a su naturaleza original. Aunque el uso del horario de verano está en declive global, muchas naciones, especialmente europeas, aún aplican el cambio de hora cada año, incluyendo España.

Ya el pasado octubre, el presidente del Gobierno anunció que propondría a la Unión Europea acabar con el cambio de hora, algo que de momento se mantendrá hasta nuevo aviso.

¿Por qué existe el cambio de hora?

La idea de aprovechar mejor la luz del día se remonta al siglo XVIII, cuando Benjamin Franklin escribió en 1784 una carta satírica para el Journal de Paris sugiriendo lo siguiente: si la gente se despertara más temprano se podría ahorrar en velas al usar más luz solar. Lejos de buscar un cambio en los relojes, el padre fundador de los Estados Unidos sembró una semilla que pronto cobraría más importancia.

Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania decidió dar el primer paso hacia un cambio de hora que aún hoy en día se mantiene en casi un 40% de los países del mundo. En 1916, los germanos implantaron el primer horario de verano para ahorrar carbón y energía, ya que al tener más luz durante la tarde se reducía la necesidad de iluminación artificial en tiempos de escasez de recursos. Poco tiempo después varios países europeos y Estados Unidos siguieron el ejemplo, adelantando también los relojes.

Los principales motivos históricos para favorecer el cambio horario han sido:

Aprovechar mejor la luz solar: mover una hora de luz de la mañana (cuando muchas personas duermen) al final de la tarde.

Ahorrar energía: al hacerse de noche más tarde se usarían menos luces artificiales y, por tanto, menos combustible o electricidad

Ajustar la jornada laboral y social: permitir más horas de luz al terminar el trabajo o la escuela, lo que fue visto como beneficio social y económico.

Propuesta del Gobierno

El pasado 20 de octubre, Pedro Sánchez publicaba un vídeo en redes sociales anunciando que propondría a la Unión Europea paralizar el cambio de hora. El presidente del Gobierno consideraba que "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", y lo cierto es que no le falta razón.

Los estudios demuestran que el cambio de hora provoca un desajuste entre nuestro reloj biológico y el entorno, repercutiendo de manera negativa en la salud con alteraciones del sueño, del apetito y del estado de ánimo. Esto se vuelve especialmente notorio en personas con una rutina muy marcada, como es el caso de los niños.

Cabe recalcar que el Parlamento Europeo ya aprobó en 2019 la posibilidad de suprimir los cambios, pero no consiguieron llegar a un acuerdo entre los Estados miembros.

¿Cuándo es el cambio de hora?

Para los que están deseando que el día tenga 24 horas de nuevo, tendrán que esperar hasta la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026. A las 2:00 horas, los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 horas. Es decir, esa noche se dormirá 60 minutos menos, aunque este dato no parece importar con tal de poder aprovechar mejor la luz natural del día. Este cambio se producirá el último domingo de marzo, en consonancia con la práctica adoptada por España y la mayor parte de los países de la Unión Europea.