Cuál es la causa del apagón: las discrepancias entre el Gobierno y Red Eléctrica Española

Un día después de que un apagón dejase sin suministro eléctrico a España, Portugal y el sur de Francia, las causas de por qué se produjo aún no están claras. De hecho, mientras que el Gobierno carga contra los operadores privados y la energía nuclear, Red Eléctrica Española insiste en la posibilidad de dos desconexiones relacionadas con la energía solar. Sin embargo, ambas partes están de acuerdo en que, pese a que aún es pronto para descartar ninguna hipótesis, la idea del ciberataque es remota.

Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se ha apresurado a confirmar durante la mañana de este martes que el apagón no fue provocado por una incidencia meteorológica, ya que no se ha registrado ninguna de extrema importancia en las últimas horas.

Moncloa dispara contra los operadores privados y la energía nuclear

Durante sus dos comparecencias del lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que se desconocía el motivo del apagón que provocó que se perdiesen en cinco segundos y de forma súbita 15 GW de suministro eléctrico. Sin embargo, este martes, tras reunirse con el Consejo de Seguridad Nacional, parece haber adquirido algunas certezas.

"Vamos a llegar hasta el final y vamos a pedir las responsabilidades pertinentes a los operadores privados", ha señalado el líder del Ejecutivo, al tiempo que ha anunciado que se les abrirá una investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica, que contará con los informes que todavía están realizando tanto Red Eléctrica Española como los operadores privados y Europa. Además, ha expresado que estos informes serán de dominio público y servirán para mejorar el sistema eléctrico español.

Por otra parte, Sánchez ha salido en defensa de las energías limpias: "No hubo un problema de exceso de renovables, no hubo un problema de falta de cobertura de demanda insatisfecha", ha manifestado poco antes de lanzarse contra la energía nuclear: "Las centrales nucleares lejos de ser una solución han sido un problema porque estaban apagadas y se necesitaba desviar energía para mantener el núcleo estable", por tanto, "los que aluden a la falta de nucleares mienten o demuestran su ignorancia".

Red Eléctrica Española señala a dos desconexiones de energía solar

Por su parte, el director de Servicios para la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, ha señalado en rueda de prensa que con los análisis que han realizado hasta el momento todo apunta a que la causa del apagón podrían ser dos desconexiones registradas al suroeste peninsular que provocaron la disminución de la frecuencia de una forma "brusca y con una cantidad significativa para lo que es el sistema eléctrico peninsular español".

"Hablo de dos desconexiones separadas en un segundo y medio. Un segundo y medio puede parecer poco. Efectivamente, es nada para cualquier actuación humana. En el mundo eléctrico es un tiempo muy elevado", ha incidido Prieto, quien ha aclarado que la primera pudo ser recuperada por el sistema, pero la segunda lo tumbó.

No obstante, Prieto ha pedido paciencia para poder localizar exactamente las instalaciones que fallaron o su ubicación. Sin embargo, el hecho de que se hayan producido en el suroeste del país "puede hacer pensar que la pérdida de generación es solar".

Ambos descartan el ciberataque

En lo que sí que han coincidido ambas partes es en tener calma, esperar a los resultados de los informes y a acudir siempre a los canales oficiales para no caer en la desinformación. "La prisa no puede llevar a la desinformación", ha expresado Sánchez, mientras que Prieto ha llamado a "no especular sobre orígenes y desarrollo del incidente".

Pese a que aún es pronto para descartar ninguna hipótesis, tanto el Gobierno como Red Eléctrica Española parecen tener claro que tras las averiguaciones de Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) el ciberataque parece ser una opción remota.