La cruda visión de Arturo Pérez-Reverte sobre la sociedad actual: "El mundo es un lugar lleno de hijos de puta"

Arturo Pérez-Reverte no acostumbra a endulzar sus opiniones, y su última entrevista lo demuestra. En una extensa conversación con Jordi Wild en The Wild Project, el escritor y académico ha dejado una de sus demoledoras sentencias: "El mundo es un lugar lleno de hijos de puta". Con esa afirmación, resume su diagnóstico sobre el presente y el futuro de la humanidad en una era dominada por la manipulación digital, la ignorancia y la pérdida de valores.

Durante el encuentro, Pérez-Reverte lamenta que el mundo actual sea "más peligroso que nunca". "Antes sabías quién era el cabrón que te iba a joder. Ahora lo tienes en tu casa, en tu cabeza y en tu teléfono móvil", explica. Para el escritor, el poder ya no se ejerce con la fuerza, sino a través del control de la información y los datos. "Saben lo que compras, lo que miras y por quién vas a votar", señalando a las grandes corporaciones tecnológicas como los nuevos centros de poder que deciden lo que consumimos, pensamos e incluso sentimos.

Asimismo, pronostica la llegada de un "apocalipsis digital". Pérez-Reverte alerta de que la dependencia absoluta de la tecnología podría provocar el colapso de la civilización en cuanto el sistema falle. "Cuando llegue un apagón, un ciberataque o una caída masiva de la red, nadie sabrá sobrevivir. Solo lo harán quienes estén preparados", afirma. Según su visión, la humanidad ha delegado tanto su autonomía en lo digital que bastaría una interrupción eléctrica para "dejarnos a oscuras, incomunicados y a merced del caos".

Frente a esa distopía, el escritor reivindica la cultura y la lucidez como únicas defensas posibles. "La cultura es un arma defensiva. Vienen tiempos duros. Os van a manipular mucho, a veces sin daros cuenta. Cuantos más mecanismos de defensa tengáis, más podréis sobrevivir". Para él, la lectura, la memoria histórica y la curiosidad intelectual son las herramientas que permiten resistir la manipulación masiva y conservar la libertad de pensamiento.

Pérez-Reverte también apunta que la ignorancia actual es "voluntaria", una elección que nos hace más vulnerables. "Hoy cualquiera puede acceder al conocimiento con un teléfono móvil, pero la mayoría prefiere usarlo para ser idiota. La ignorancia ya no es forzosa, es elegida".

Pérez-Reverte insiste en que aún queda una posibilidad de resistencia: "Mientras sepamos pensar, no estaremos del todo perdidos".