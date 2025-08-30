Cronología de la desaparición de Mati Muñoz, la española hallada sin vida en Indonesia: dos detenidos y una confesión

María Matilde Muñoz Cazorla, natural de Ferrol (Galicia) ha sido hallada sin vida a los 72 años en Indonesia tras permanecer casi dos meses desaparecida en el país.

'Mati', así la llamaban sus seres más allegados, llegó a la isla de Lombok el pasado mes de junio. El último rastro que dejó fue entre el 1 y el 2 de julio, en el hotel Bumi Aditya, en la zona costera de Senggigi, lugar en el que había pagado un alojamiento para largas estancias hasta el 20 de julio.

Cronología de la desaparición

Muñoz dejó de comunicarse con su familia y amigos el 7 de julio. Justo un día antes se envió un mensaje desde su móvil diciendo que se encontraba en Laos, aunque en un primer momento la redacción del propio mensaje, que estaba llena de faltas ortográficas, levantó sospechas.

Fue a finales del mes de julio, el día 28, cuando su amiga Olga Marín presentó una denuncia por la desaparición de Muñoz en la comisaría de Sant Feliu de Guíxols, en Gerona. Posteriormente, el 13 de agosto, las autoridades indonesias abrieron una investigación en el país, que incluyó la comprobación de vuelos, embarcaciones, habitación de hotel, etc.

Pocos días después, el 24 de agosto, se encontraron varias pertenencias, como ropa, sandalias o una mochila en una zona de basuras del complejo del hotel en el que inicialmente se hallaba. Sin embargo, continuaba desaparecido su teléfono móvil junto con las tarjetas bancarias y el pasaporte.

Encuentran el cuerpo sin vida

Tan solo seis días después del hallazgo de las pertenencias, las autoridades de Indonesia han encontrado el cuerpo de Mati Muñoz sin vida. El cadáver estaba enterrado en una playa cercana al hotel y la Policía ya ha detenido a dos hombres por estar relacionados con el caso.

Los dos detenidos han confesado que habían planeado el asesinato de Muñoz, según ha anunciado la Policía del país y recoge la Agencia EFE.