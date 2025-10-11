Críticas al Gobierno y al PSOE por no felicitar a María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz

El PP ha criticado este sábado el "silencio atronador" con el que el Gobierno y el PSOE han recibido la noticia del Premio Nobel a la opositora venezolana María Corina Machado, una "verdadera heroína del siglo XXI".

"Incapacidad" del Gobierno

En declaraciones a los medios, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado que la "incapacidad" del Gobierno y el PSOE de celebrar el premio a Machado "dice mucho de cómo pesan más las condiciones económicas que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recibe del régimen de Nicolás Maduro, que el felicitar a una heroína".

La opositora venezolana demuestra que "estamos ganando a la izquierda la batalla en defensa de la democracia, la libertad y la justicia", una batalla que algunos defienden desde Parlamentos seguros y "ella desde un lugar en el que se juega la vida por el pueblo venezolano", ha dicho.

Pablo Iglesias es "deleznable"

Además, la portavoz popular ha calificado de "deleznable" ver a un exvicepresidente del Gobierno como Pablo Iglesias "comparar a Corina con Hitler", una opinión que "identifica muy bien el tipo de personaje que hemos tenido en el Gobierno".

También ha considerado "irónico" que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se dedicara a pedir el Nobel de la Paz para Pedro Sánchez en vez de preocuparse por las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre él.

La corrupción en el PSOE

Muñoz se ha referido igualmente a cómo esta semana se han "visto sobres con dinero en metálico del PSOE para pagar a (José Luis) Ábalos y Koldo (García), que sepamos con un dinero de origen desconocido" y a quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez "tratar a la mujeres de putas, como si fueran mercancía, sin que el PSOE esté diciendo absolutamente nada".

"Estamos viendo cómo la corrupción atenaza al PSOE y sobrevuela la posibilidad de financiación del partido, y cómo la corrupción está en el entorno familiar de Sánchez, de su partido y su Gobierno", afirma.

Finalmente, y sobre la decisión del presidente de Vox, Santiago Abascal, de no seguir este domingo el desfile del 12 de octubre desde la tribuna de autoridades para no "blanquear" a Sánchez, la portavoz popular ha asegurado que su partido sí que estará en la tribuna por considerar que "mañana no es el día de Pedro Sánchez. Es el día de todos y cada uno de los soldados de las Fuerzas Armadas y del primer soldado, que es su majestad el rey".

A quien critica a las Fuerzas Armadas, Muñoz le ha aconsejado participar en una misión con los soldados, pero "con el sueldo de un soldado, no de los diputados, para que conozca la importancia y el valor de lo que hacen".