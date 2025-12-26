El PP critica que las balizas V16 "impuestas" por Sánchez permitirá recaudar al Gobierno "300 millones solo en IVA

El Partido Popular ha cargado contra la obligatoriedad de las balizas V16 para los vehículos, una medida que, a su juicio, ha sido "impuesta" por el Gobierno de Pedro Sánchez y que supondrá una importante vía de recaudación. Según el PP, solo en concepto de IVA el Ejecutivo ingresará "más de 300 millones de euros".

Así lo ha denunciado este viernes el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, quien ha cuestionado el carácter de la medida. "Si es una medida de seguridad, no debería costar dinero a los españoles", ha afirmado en declaraciones difundidas a los medios.

González Pons ha enmarcado esta decisión en la política fiscal del Gobierno, al que ha acusado de haber subido los impuestos "100 veces", con un impacto directo sobre la clase media. A ese esfuerzo fiscal, ha añadido, se suma la inflación, "ese impuesto indirecto" que ha encarecido la cesta de la compra.

El dirigente popular ha sostenido que esa presión económica genera "desazón y desafección democrática", especialmente cuando, según ha señalado, los ciudadanos ven a diario informaciones sobre la corrupción que afecta al Ejecutivo. "Pagar impuestos es decente, pero pagárselos a un Gobierno corrupto es inquietante", ha remarcado.

En este contexto, ha puesto como ejemplo la baliza V16, obligatoria a partir de enero, que ha calificado como "un nuevo impuesto que aparece justo en la cuesta de enero". Además, ha subrayado que no se trata de una exigencia de la Unión Europea y que España será "el único país" en imponerla.

"Solo por el IVA de estas balizas el Gobierno se va a embolsar más de 300 millones de euros", ha insistido González Pons, quien ha defendido que una medida de seguridad no debería suponer un coste añadido para los conductores. El portavoz del PP en la Eurocámara ha concluido reclamando elecciones para que, según ha dicho, "los españoles solo paguemos los impuestos que nos podemos permitir".