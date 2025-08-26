La crítica de Paco Marhuenda sobre la gestión de los incendios:"Cuando gobiernas desde la radicalidad es difícil llegar a acuerdos”

La tertulia de Más de uno ha analizado el conflicto político que enfrenta al Partido Popular y al PSOE por la gestión de los incendios que todavía azotan el noroeste de la península. El director de La Razón, Paco Marhuenda, ha comenzado incidiendo en la inestabilidad del Gobierno central del que ha asegurado que "si se gobierna desde la radicalidad es muy difícil llegar a acuerdos", el periodista ha destacado la postura independentista de algunos de los socios del gobierno como Junts y Bildu, a los que "no les puedes pedir lealtad constitucional". También ha señalado la actitud de confrontación permanente que utiliza el presidente del Gobierno.

Por otra parte, también ha señalado a Virginia Barcones, cuya figura, según Marhuenda demuestra como la confrontación llega también a la propia administración pública más allá del Gobierno. "Es una política", ha afirmado, "su mayor cualificación es ser secretaria de ayuntamientos pequeños", por lo que ha criticado su uso del uniforme de protección civil. Para el periodista, el director de protección civil debería ser un militar o un ingeniero experto.

Para finalizar, ha defendido el derecho de la oposición de presentar un plan "tan legítimo como el plan de Sánchez". El Partido Popular ha puesto sobre la mesa un paquete de 50 iniciativas para reforzar la lucha contra los incendios forestales, una propuesta que Alberto Núñez Feijóo anunció este lunes y que será enviada a las Cortes Generales en los próximos días. El plan combina acciones inmediatas de ayuda a los afectados con reformas estructurales para reforzar la prevención y la gestión de emergencias.

Entre las medidas más llamativas figura la creación de un Registro Nacional de Pirómanos, en el que se incluirán personas condenadas por provocar incendios. Estos deberán portar pulseras telemáticas de geolocalización, con el objetivo de reforzar la vigilancia. Según datos del Ministerio del Interior, solo en los dos últimos meses se ha detenido a 41 personas y otras 127 están siendo investigadas por provocar fuegos.