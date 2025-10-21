La crítica de Paco Marhuenda sobre el debate del cambio de hora: "Es absurdo"

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su propuesta de acabar con el cambio de hora sigue suscitando opiniones de todo tipo. En 'Más de uno', el periodista Paco Marhuenda ha expresado que le parece "absurdo". "Me parece un debate que tenemos cada seis meses un poco absurdo", ha manifestado.

El periodista ha ironizado con que es un problema que lleva ahí "desde la Prehistoria" y que ahora los políticos quieren solucionarlo, cuando desde hace muchos años se cambia la hora dos veces al año. Para Marhuenda "sería genial" que este problema se hubiera arreglado hace mucho tiempo y no ahora, cuando hay otros asuntos más prioritarios.

La crítica de Marhuenda también está relacionada con que, si hace siglos, la solución era mover las agujas del reloj dos veces al año porque no había husos horarios, en la actualidad ya está resuelto y no hay que hacer nada, por eso considera que es un debate "absurdo".

No entiendo muy bien qué aporta, además de las mentiras de que se ahorra

A juicio del periodista, lo que habría que hacer es "mantener" el mismo horario "permanentemente y ya está". Ha calificado el cambio de hora como "lioso y engorroso", algo que le pasa desde pequeño, y que "no entiende muy bien" qué aporta.

En sus propias palabras, solo aporta "mentiras" relacionadas con el ahorro energético, pero "nunca hay un informe" que muestre claramente cuánto se ahorra realmente cada año. Supuestamente, cambiar la hora ahorra miles de euros en energía y luz. En este contesto, además ha aprovechado para tirar un dardo al Gobierno: "En un Estado que despilfarra tanto te da la risa que planteen el tema económico como algo natural", ha señalado.

Cambiamos nuestra actividad según las condiciones en las que vivimos

Previamente, Carlos Alsina ha entrevistado al profesor de la Universidad de Sevilla, José María Martín-Olalla, quien coincide con la opinión de Marhuenda sobre que el cambio horario no supone un ahorro. "No hacemos esto para ahorrar energía. Es un fenómeno ligado a las estaciones del año. No es lo mismo el verano que el invierno; cambiamos nuestra actividad según las condiciones en las que vivimos".

Al profesor Martín-Olalla, no le consta ningún estudio que mida de manera concluyente el ahorro energético, aunque sí ha indicado que hay estudios sobre los efectos en la salud, aunque su incidencia es limitada.

El cambio de hora se hace en España desde 1918, aunque luego un período en el que no se volvió a hacer y ya en 1940 Franco lo retomó para que España tuviera el mismo horario que la Alemania nazi y los países de Europa Central. Es la Unión Europea actualmente la que establece una fecha y hora comunes a todos los Estados miembros y, por el momento, hasta 2026 están vigentes los cambios de hora. A partir de aquí, hay que decidir qué va a pasar.