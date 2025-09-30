La crítica de Arturo Pérez-Reverte que "muestra lo que son las redes sociales": "Qué poca vergüenza"

El reputado escritor y novelista español Arturo Pérez-Reverte ha estallado contra el mal uso de las redes sociales tras conocer cómo un medio de comunicación ha omitido parte de sus declaraciones durante una entrevista en Onda Cero, generando así un titular incompleto. "En aquella época, los políticos eran decentes, los curas eran santos, los amigos leales y las mujeres eran perfectas", reza la cita empleada por el medio en cuestión.

Se trata de "un bonito ejemplo de poca vergüenza y una muestra de lo que son las redes sociales", ha indicado el autor en una publicación en su perfil de X (antes Twitter). "Observen el titular, que omite cuidadosamente añadir que 'eso lo creía un niño lector de 8 a 9 años, al que luego la vida demostró que no era así'".

Pérez-Reverte en Onda Cero

Durante la entrevista, el autor señaló que su "forma de mirar el mundo" ha cambiado, destacando que lo más importante de un escritor es su mirada. "Ha cambiado en algunas cosas para bien, en otras para mal", dijo al respecto.

El escritor visitó los micrófonos de Onda Cero el pasado 15 de septiembre para presentar la última entrega de la saga Alatriste 'Misión en París'. Una novela que, según afirma, ha sido una forma de reencontrarse consigo mismo: "He sido muy feliz jugando otra vez a espadachines", señaló.

Respecto al número de novelas de Alatriste que quedan por escribir, Reverte no quiso concretar demasiado: "Teóricamente, me queda solo una novela, como prometí, pero nunca se sabe". Podría decirse que el autor ha dejado la puerta abierta a más de una entrega en el futuro.

Sobre si su forma de escribir ha cambiado con el paso de los años, Reverte aseguró que se ha ido adaptando al tiempo en el que vive y también a los lectores.