La crítica de Ángela Rodríguez Pam al nuevo disco de Rosalía: "Resuena con la estética conservadora"

El nuevo disco de Rosalía no ha dejado indiferente a nadie y ha provocado todo tipo de reacciones en todo el mundo. Una de las que ha opinado sobre la artista ha sido Ángela Rodríguez Pam, la ex secretaria de Estado de Igualdad y número dos de Irene Montero en el Ministerio.

Pam ha participado en el podcast de Carne Cruda que dedica a lo que llaman catolicismo pop, un debate que ha vuelto a ponerse en el foco por las referencias a la espiritualidad que algunos artistas de primer nivel están haciendo en sus últimos trabajos, entre ellos Rosalía.

"El planteamiento estético que está haciendo Rosalía resuena con la estética conservadora en muchos sentidos, y esa estética conservadora remite a posiciones ideológicas en las que las mujeres tenemos menos derechos", explica Pam.

La que fuera secretaria de Estado de Igualdad, que ahora se presenta en redes sociales como filósofa feminista queer, plantea el debate sobre si para el feminismo es más importante "reapropiarse" de esos lugares que el conservadurismo utiliza o quedarse solo en "señalar el problema".

"Creo que darle una vuelta a algunos aspectos nos puede ayudar a conectar con toda esa gente" que piensa que "creer" les saca de la "vida de mierda" que llevan y de "esta habitación oscura en la que estoy con un curro de mierda".

Plantea, además, que el feminismo piense "por qué no estamos ofreciendo una alternativa en términos estéticos, de trascendencia y de espiritualidad que dé respuesta a lo mal que nos hace sentir el capitalismo".

Críticas por Gaza

Pam se ha referido, además, a las palabras que la artista publicó en sus redes sociales después de que se formara un revuelo porque no se había pronunciado en contra del genocidio en Gaza.

"El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina. Es terrible ver día tras día cómo personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan (…) Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotrxs)", dijo entonces Rosalía.

A esto también ha hecho referencia Pam en el podcast cuando se ha dicho que "cada vez que Rosalía dice que no tiene tiempo para pensar en quienes odian o que no quiere poner un stories condenando el genocidio en Gaza, en realidad lo que está haciendo es despolitizar una propuesta que claramente tiene una ideología detrás".