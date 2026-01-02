Cristina Pedroche responde a las críticas de su vestido en las campanadas: "No lo entienden"

"Me están criticando porque no están entendiendo el vestido". Así de tajante se ha mostrado Cristina Pedroche frente a las críticas a su look de las campanadas 2025. "Es un 'dirty look', no es una cosa que se invente porque sí", ha explicado en Zapeando, La Sexta.

El look, según explicó ella misma la noche del 31, era "un ensamblaje" de todos los vestidos que lleva usando desde 2014. "Es un ensamblaje de todos mis vestidos anteriores, porque son deseos que siempre he pedido en cada discurso, pero que nunca se han cumplido. Hay muchas cosas que todavía faltan por hacer", dijo.

Ahora, cuando ya han pasado dos días, Pedroche se enfrenta a críticas y admiraciones. Pero no es nuevo y tampoco le preocupa porque cada año impacta a los espectadores con su particular estilismo. "Todo el mundo me está criticando porque no están entendiendo ni el vestido, ni el concepto, ni nada, pero ya veremos cómo la gente lo va a ir haciendo", ha afirmado en el programa. Aunque eso sí, ha dejado claro que "para hacerlo tienen que tener unos vestidos tan icónicos como estos".

Dejando atrás las cuestiones meramente visuales, Pedroche ha sido clara al poner en valor de nuevo el mensaje que hay detrás del diseño: "Tiene un mensaje importante de reciclaje: todas tus piezas forman parte de tu historia y te hacen seguir adelante".

Metamorfosis

Este año, Pedroche dio las campanadas acompañada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). En la noche de Año Nuevo, la presentadora quiso simbolizar con su look la gratitud hacia el público y el reconocimiento a la labor de la entidad con las personas afectadas por el cáncer y sus familias. Un diseño que fue descrito como "la metamorfosis más dura" de su trayectoria.