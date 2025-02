Crecen las probabilidades de que el asteroide YR4 impacte contra la Tierra

El asteroide 2024 YR4 continúa en el foco de atención de la comunidad científica ya que han aumentado sus posibilidades de impacto contra la Tierra. Si cuando se descubrió eran de 1,1%, ahora han aumentado al 3,1%, dos puntos. El asteroide puede impactar el próximo 22 de diciembre de 2032 contra nuestro planeta.

YR4 2024 fue descubierto el pasado 27 de diciembre por el telescopio ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System) en Río Hurtado (Chile) dos días después de su paso más cercano de la Tierra, a 828.800 kilómetros de distancia. Según los expertos, un asteroide impacta contra la Tierra cada pocos miles de años.

La NASA ha activado el Protocolo de Seguridad Planetaria

Este descubrimiento, el más "relevante en 20 años" según los expertos ha provocado que la NASA active el Protocolo de Seguridad Planetaria. Además, debe ponerse en marcha obligatoriamente cuando un objeto espacial presenta más del 1% de probabilidades de impacto contra el planeta: el 2024 YR4 ha pasado de 1,1% al 2,3% hasta el 3,1% actual según el Centro de Estudio de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS).

Además, debido a su tamaño (tiene un diámetro de entre 40 y 100 metros) puede provocar graves daños si finalmente se produce la colisión. En caso de impacto, afectaría a una banda de la superficie terrestre que se extiende a lo largo del Océano Pacífico oriental, el norte de Sudamérica, el Océano Atlántico, África, el Mar Arábigo y el sur de Asia, según el International Asteroid Warning Network (IAWN).

El IAWM en el documento que emitió por primera vez para informar del hallazgo explicaba que en caso de impacto los daños "serían similares a los de una bomba atómica".

La ESA vuelve a reunirse en mayo

La próxima reunión de la Agencia Espacial Europa (ESA) es en mayo, debido a que en abril es probable que deje de verse y no vuelva a aparecer hasta junio de 2028. De momento, no se baraja ninguna opción de actuación, porque se encuentra en el nivel 3 de riesgo según la escala de Turín y hasta el 8 no hay preocupación real, tal y como han informado desde la ESA.

Si bien, en caso de impacto, tanto el coordinador del servicio de información de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, Juan Luis Cano en declaraciones a EFE como el coordinador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, José María Madiedo en declaraciones a Onda Cero han indicado que se utilizaría una sonda para desviar su trayectoria, algo que se ha hecho en otras ocasiones.

Ambos han asegurado estar "tranquilos" y que lo más probable, al igual que ha ocurrido en otras ocasiones con objetos que podrían impactar contra la Tierra, es que aumente la probabilidad de impacto, pero que finalmente se reduzcan hasta casi el 0%.