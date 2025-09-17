El creador de ChatGPT tiene claro el primer trabajo que desaparecerá por la IA

Una nueva oleada de automatización impulsada por la inteligencia artificial está transformando el panorama laboral mundial. Desde el sector tecnológico advierten que los empleos rutinarios y altamente digitalizables son los que primero sentirán los efectos del avance de la IA, especialmente en áreas relacionadas con la relación directa con usuarios y gestión de grandes volúmenes de consultas.

En los últimos días, voces expertas han remarcado que los algoritmos han alcanzado ya un nivel de rendimiento superior al humano en tareas administrativas y de soporte, promoviendo una transición acelerada en la forma en que multitud de empresas y sectores gestionan el trato con sus clientes.

Sam Altman, CEO de OpenAI, prevé que la velocidad actual de cambio laboral equivale a la de las grandes revoluciones industriales, pero condensada en apenas una década.

Atención al cliente y teleoperadores, en la diana

Los asistentes telefónicos, agentes de soporte y teleoperadores encabezan la lista de empleos amenazados por los sistemas de inteligencia artificial, que han comenzado a sustituir estos perfiles incluso en grandes corporaciones. Informes recientes de Microsoft y el Foro Económico Mundial confirman que se prevé la desaparición de millones de empleos de este tipo entre 2025 y 2030, a medida que los chatbots y algoritmos conversacionales se perfeccionan y expanden su capacidad de interacción.

Impacto en otros perfiles digitales y administrativos

A esta tendencia se suma el desplazamiento de numerosos roles administrativos, de gestión de datos, recepción y codificación, donde la repetitividad de las tareas facilita la adopción de soluciones automatizadas. Incluso en el desarrollo informático, Altman ha asegurado que ChatGPT podría igualar o superar pronto el nivel de los programadores humanos respecto a la escritura de código, lo que anticipa profundas revisiones en la demanda de personal en el sector.

Una transición imparable y nuevos retos

El consenso entre los expertos apunta a que la formación continua y la adaptabilidad profesional serán claves para enfrentar esta nueva transición. "La formación continua será imprescindible para sobrevivir", sostiene Altman, quien compara la actual transformación con las grandes revoluciones industriales de otros siglos, aunque en este caso concentrada en un lapso mucho menor.