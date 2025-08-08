Cortada la A-3 en sentido salida por un accidente entre tres vehículos que deja al menos dos heridos

La autovía A-3 en sentido salida ha sido cortada la tráfico por un accidente el que se han visto implicados tres vehículos a la altura del kilómetro 6, ha informado Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 17.30 horas en una colisión con dos turismos y un camión involucrados.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Samur-Protección Civil, bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la Guardia Civil.

Dos personas, que han sido atendidas por el Samur, han resultado heridas, una leve y otra que será trasladada como potencialmente grave a un hospital.