ACCIDENTE DE TRÁFICO

Cortada la A-3 en sentido salida por un accidente entre tres vehículos que deja al menos dos heridos

La autovía ha sido cortada al tráfico por el siniestro en el que se han visto implicados tres vehículos, a la altura del kilómetro 6 en sentido salida.

A.M. | Agencias

Madrid |

El accidente ocurrido en la A-3 que ha obligado a cortar el tráfico. | Emergencias Madrid (@EmergenciasMad)

La autovía A-3 en sentido salida ha sido cortada la tráfico por un accidente el que se han visto implicados tres vehículos a la altura del kilómetro 6, ha informado Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 17.30 horas en una colisión con dos turismos y un camión involucrados.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Samur-Protección Civil, bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la Guardia Civil.

Dos personas, que han sido atendidas por el Samur, han resultado heridas, una leve y otra que será trasladada como potencialmente grave a un hospital.

