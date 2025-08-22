Correos suspende envíos de bajo valor a Estados Unidos por los aranceles de Donald Trump

Correos acaba de encender las alarmas para miles de usuarios y negocios que envían paquetes a Estados Unidos y Puerto Rico. A partir del próximo lunes, la empresa postal pública suspenderá temporalmente la admisión de paquetes cuyo valor comercial sea igual o inferior a 800 dólares.

¿La razón? Un cambio radical en las normas de aduanas en Estados Unidos impulsado por Donald Trump que elimina la exención de aranceles para envíos de bajo valor.

¿Qué cambia exactamente y por qué te afecta?

Hasta ahora, muchos envíos pequeños escapaban a pagar impuestos en EE.UU., lo que facilitaba el comercio electrónico internacional y los regalos entre particulares. Pero la famosa "exención de minimis" desaparece, y ya no habrá paquetes "baratos" libres de aranceles.

A partir del 29 de agosto, todos los envíos de hasta 800 dólares tendrán que pagar tasas, que variarán según el país origen y valor del paquete.

¿Qué pasará con tus envíos?

Correos anunció que para adaptarse a estos cambios deberá "modificar sustancialmente" sus procesos y controles aduaneros, lo que supone un reto logístico enorme en tiempo récord. Por eso, y mientras desarrollan una solución técnica para cumplir con la nueva normativa, han decidido suspender temporalmente esos envíos pequeños a Estados Unidos y Puerto Rico, limitando los daños y las molestias a sus clientes.

¿La buena noticia? Las cartas, documentos sin valor comercial, libros y regalos particulares con valor inferior a 100 dólares seguirán enviándose con normalidad.

No es un caso aislado: Europa también baja la persiana

Correos no está solo en esta medida drástica. Sus homólogos europeos como La Poste en Francia o Deutsche Post DHL también han suspendido temporalmente estos envíos ante la misma situación. Esta tormenta perfecta de nuevas reglas, tecnología y regulación está sacudiendo el comercio postal y electrónico más dinámico del planeta.

La empresa postal pública se ha comprometido a mantener informados a sus clientes y trabaja contrarreloj con organismos internacionales para reactivar cuanto antes estos envíos sin incumplir la ley ni perjudicar el servicio.

Si eres de los que enviaban paquetes baratos a EE.UU. o Puerto Rico, esta suspensión te afecta de lleno. La pregunta que queda es cuándo y cómo volverá la normalidad a este caótico escenario, y qué impacto tendrá en tus compras y regalos internacionales.