Coronavirus España: última hora de la fase 1 de la desescalada y datos actualizados de muertos y casos

Simón, a los que se saltan el confinamiento: "No podemos olvidar tan rápido a los más de 26.000 fallecidos"

"Durante estos días, hemos recibido muchos mensajes de profesionales sanitarios alarmando sobre los riesgos a los que nos exponemos si no cumplimos las medidas. Lo que han vivido los profesionales sanitarios y la población no lo podemos olvidar tan rápido, ni los más de 26.000 fallecidos, ni los 176 nuevos que tenemos de ayer a hoy, ni a los nuevos hospitalizados. No podemos olvidarlos en una semana. Una cosa es que vayamos progresivamente volviendo a la normalidad, pero no podemos olvidarlo tan rápido. No es necesario alargarlo meses, pero sí unas semanas más. El riesgo de que uno de nosotros nos infectemos puede suponer que se lo transmitamos a otro y que este pueda fallecer. Hay que ser conscientes".