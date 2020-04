Coronavirus: España supera los 18.000 fallecidos con un nuevo repunte de muertes en las últimas 24 horas

Los casos de coronavirus en España se elevan a 172.541, lo que suponen 3.045 más que este lunes, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad este martes. Un total de 18.056 personas han muerto (567 más en las últimas 24 horas) y 67.504 ya se han curado (2.777 más).

Estos datos evidencian un leve repunte en el número de muertes con respecto a ayer, cuando se notificaron 517. En número de casos notificados, sin embargo, se produce un descenso con respecto a los 3.477 de este lunes.

Interpretación de los datos

El número de fallecidos por coronavirus ha vuelto a aumentar ligeramente este martes con otros 567 casos mientras que los contagios mantienen su tendencia a la baja y suponen la menor cifra desde el 20 de marzo.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que se ha reincorporado después de haber superado la enfermedad, opina que las cifras son "similares" a las de los dos días anteriores y que en principio "son buenas".

No obstante, insta a valorarlas con "un poco de cuidado" porque además de que todos los martes se produce un aumento de los casos con motivo del reajuste de los datos del fin de semana, estos últimos días han sido peculiares porque ha habido varias jornadas festivas como consecuencia de la Semana Santa.

Simón explica que el avance del virus ha vuelto a marcar su mayor ralentización hasta la fecha y ha bajado por primera vez del 2% para colocarse en el 1,79%. Insiste en que las tendencias son buenas, aunque lamenta que el número de curados no haya superado aún al de nuevos contagiados.

Respecto al número de fallecidos, desea poder corregir esa cifra "lo antes posible" porque, aunque conserva la tendencia "descendente oscilante", es todavía "demasiado alta".

Asimismo, indica que la letalidad del virus en España se sitúa en torno al 10% y es muy similar a la de otros países europeos. Además, llama la atención sobre el caso de Alemania, que registra únicamente una letalidad del 2,3%: "Ojalá la mantengan y puedan sacar pecho".

El doctor Simón también explica que hay que tener mucho cuidado a la hora de reducir al máximo la transmisión para evitar así nuevos repuntes ya que la evolución de los nuevos contagiados es muy buena e indica que España se encuentra "en la buena dirección".

Respecto a la decisión de Sanidad de intervenir los laboratorios privados, Simón apunta que no se puede permitir que se usen las PCR en grupos en los que no van a ser eficientes y que los diagnósticos que se hagan no queden "bajo la tutela de los servicios sanitarios".

Asimismo, confirma que actualmente hay un total de 26.672 profesionales sanitarios afectados por coronavirus, aunque una gran parte de ellos ya se han reincorporado al trabajo: "En general, la gravedad de sus casos ha sido menor que en la población general".

La Policía refuerza los controles por la noche

La portavoz de la Policía, Pilar Allúe, anuncia que los agentes reforzarán la vigilancia nocturna debido a que se ha detectado que en algunas ocasiones "la gente cree que tiene impunidad por las noches, pensando que no pasa nada en ella".

Asimismo, alerta sobre las estafas y bulos que circulan por la red que tienen como único fin engañar y en muchas ocasiones obtener el dinero de sus víctimas. Destaca que sólo en cuatro días han recibido más de mil denuncias de personas que han recibido correos electrónicos con la amenaza de publicar fotos íntimas.

También advierte de las ofertas que varias aplicaciones de compraventa de productos tienen y pone el ejemplo de que algunas personas están vendiendo mascarillas o guantes a precios competitivos, pero que desaparecen una vez efectuado el primer pago.

Además, insta a denunciar aquellos mensajes de acoso que están recibiendo algunos vecinos médicos o trabajadores de supermercado: "Son perseguibles y altamente reprobables".

Por su parte, José Manuel Santiago, de la Guardia Civil, también da una serie de recomendaciones para evitar estas estafas a través de Internet, entre las que se encuentra desconfiar de correos electrónicos que pidan contraseñas o códigos pin, o que vengan acompañados de enlaces desconocidos.

Asimismo, alerta de nuevos casos de phising que suplantan a una empresa que suministra energía para remitir correos electrónicos usando como gancho la devolución de la última factura.

