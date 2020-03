Coronavirus en España: 33.089 contagiados en total, 2.182 fallecidos y 3.355 altas hospitalarias

Los datos mantienen una tendencia

Fernando Simón ha comparecido en Moncloa junto con el comité técnico para informar del estado actual de la lucha contra el coronavirus. Los datos de contagios totales se elevan hasta los 33.089, mientras que hay 2.182 fallecidos y 3.355 altas hospitalarias. Por ejemplo, Madrid ha superado las 2.000 altas.

"Sin lanzar campanas al vuelo, parece que los datos mantienen una tendencia", ha afirmado Fernando Simón, que también ha pedido precaución por los datos: "Todas estas tendencias son muy volubles". Además, Simón también ha informado de que el número del paso de pacientes a la UCI ha reducido: "Se va reduciendo respecto al total de hospitalizados".

En este sentido, Simón subraya que los datos "se van suavizando progresivamente" cada día. "Sabemos que cerca del 40% de casos que hay un retraso entre el inicio de síntomas hasta que una persona los detecta, va al médico y se notifica el caso. Ese proceso lleva entre tres y cinco días, por lo que estos incrementos podrían reflejar una situación de transmisión de entre siete y diez días. Así, el impacto de la enfermedad se refleja en la saturación de la carga hospitalaria, alrededor de cinco o diez días despupés de los síntomas".

3.910 sanitarios afectados

La parte negativa de los datos, la de los profesionales: hay 3.910 sanitarios afectados por coronavirus. Sobre las personas más afectadas, Fernando Simón ha confirmado que se trata de los mayores, los enfermos crónicos, como diabéticos o personas con problemas respiratorios: "La letalidad es equiparable a la letalidad que se observa en nuestra población".

En una semana en la que se habla de la posibilidad de alcanzar el pico de casos, Fernando Simón ha insistido en que todavía no se tiene la certeza de haber llegado a ese momento: "Van a ser días cruciales. Llegar al pico no implicar resolver el problema, implica redoblar los esfuerzos. Dar un paso atrás sería peor, por lo que tenemos que considerar la importancia de implementar las medidas. Nuestra mejor medida nueva no es añadir otra, sino conseguir que las que hay se implementen bien".

En cuanto al aislamiento, Fernando Simón descarta un confinamiento total en España para garantizar la subsistencia: "Nuestro país no es China, aquí están afectadas todas las comunidades. No podemos aislarnos del resto del mundo, tenemos que seguir manteniendo una dependencia económica que garantice la subsistencia. En China se aisló una provincia y las otras pudieron apoyar sin que el país tuviera un deterioro económico y social".

Los test rápidos ya se distribuyen en las comunidades

Sanidad también ha confirmado que los test rápidos de coronavirus llegaron el pasado sábado y se han empezado a distribuir en todo el territorio español: "Se han empezado a distribuir a las comunidades, priorizando las que tienen sobrecarga mayor de casos".

Además, el doctor ha asegurado que el restablecimiento de los mismos test es progresivo.

