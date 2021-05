Coronavirus en Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra, Andalucía y últimas noticias de la Covid-19 en España hoy

Rufián, a Sánchez: "Espero que tome nota, lo que no haga ahora no lo va a hacer con un gobierno de PP y de Vox"

El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le ha recordado a Sánchez que ellos quieren dialogar no porque sean lo mismo que los socialistas, sino porque son lo contrario. "Nosotros no es que queramos dialogar y hacer política con ustedes porque seamos lo mismo que ustedes, sino porque somos lo contrario. De eso va esto. No creo en ustedes, creo en el momento histórico que nos ha tocado vivir. Espero que tome nota, lo que no haga ahora no lo va a hacer con un gobierno de PP y de Vox, y si no, pregúntele a Zapatero".

En la réplica, Sánchez ha dejado caer que "me ha costado entenderle, no sé si ya estamos en precampaña en Cataluña". Tras ello, le ha recordado a Rufián que el Gobierno va a seguir con su hoja de ruta de reencuentro con la sociedad catalana.