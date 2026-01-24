Convocatoria inédita del MIR 2026: casi 800 aspirantes no admitidos realizan el examen

Un año más, miles de aspirantes se presentan a las pruebas para conseguir una plaza en Formación Sanitaria Especializada (FSE), con la novedad de que esta vez han podido hacer el examen casi 800 personas que no fueron admitidas para realizar el MIR. Se trata de una medida anunciada por el Ministerio de Sanidad hace algunos días debido, casi con total seguridad, a los retrasos en la publicación de listas y el incumplimiento de plazos establecidos en el BOE. Eso sí, el Ministerio ha advertido que la corrección del examen está sujeta a la respuesta que se le dé al recurso contra la exclusión.

Así las cosas, este sábado más de 35.500 titulados en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física se han presentado a los exámenes para conseguir una de las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada ofertadas, un 3,5% más que en la convocatoria 2024/2025.

Como cada año, el mayor número de plazas son de formación de médico interno residente (MIR) que han solicitado 17.545 aspirantes, de los cuales 16.768 han sido admitidos (el 64% son mujeres). En concreto, la distribución de las plazas es la siguiente:

9.276 plazas de Medicina

de Medicina 2.279 de Enfermería

de Enfermería 362 de Farmacia

de Farmacia 280 para la especialidad de Psicología Clínica

para la especialidad de Psicología Clínica 83 del Ámbito de la Biología

del Ámbito de la Biología 57 de Radiofísica Hospitalaria

de Radiofísica Hospitalaria 29 de Química

Según ha informado Sanidad, de las personas admitidas, el 74,28% son mujeres. Respecto a las pruebas, estas se han efectuado en 25 sedes, al menos una por comunidad autónoma, siendo distribuidas en 688 mesas de examen. Dos han sido ubicadas adicionalmente en el Ministerio de Sanidad. Al igual que el año pasado, las pruebas constan de 200 preguntas más 10 de reserva, y tienen una duración de cuatro horas y media.

García pone en valor la sanidad pública

Antes del inicio de las pruebas, la ministra de Sanidad, Mónica García, visitó este sábado al equipo responsable de la organización de los exámenes para desear "suerte" y "todo el ánimo" a las personas que se han presentado.

La ministra ha querido poner en valor que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva años incrementando de forma sostenida el número de plazas de formación sanitaria especializada "con el objetivo de reforzar el sistema sanitario público". Según ha detallado, el objetivo es "seguir creciendo, haciendo nuestro sistema sanitario más robusto y más fuerte gracias al talento de todos estos profesionales que pronto se incorporarán al Sistema Nacional de Salud". En este sentido, la titular de Sanidad ha puesto en relieve que este "esfuerzo" evidencia "una apuesta clara" y "un impulso decidido" del Gobierno de coalición por la sanidad pública española.