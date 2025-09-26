La contundente respuesta de Espinosa de los Monteros a Óscar Puente por su foto con Aldama: "Comprendo tu preocupación"

Una de las fotos durante el lanzamiento de 'Atenea' la fundación del exportavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros, ha servido al ministro de Transportes, Óscar Puente, para dejarle un irónico dardo en redes sociales. Todo comenzó cuando Puente publicó en X una foto de Espinosa acompañado de Víctor de Aldama y Daniel Esteve, líder de Desokupa, acompañada del comentario: “Más Tank que Think”.

La respuesta de Espinosa de los Monteros no tardó en llegar: “El ‘tank’ que está asolando España sois vosotros. Y estos, de las pocas personas que han prosperado con vuestro gobierno; uno gracias a vuestra promoción de la delincuencia okupa. El otro, ayudándoos a robar, aunque ahora parece que está ‘thinking’ cómo ayudar a desalojaros con todo lo que sabe de vosotros y colaborando con la Justicia… comprendo tu preocupación”. De esa manera, Espinosa de los Monteros defendía a sus dos acompañantes en la foto y contraponía su figura con la labor del Gobierno.

El rifirrafe coincidió con la puesta de largo de ‘Atenea’, la fundación lanzada por Espinosa de los Monteros tras su salida de Vox en 2023. El exdiputado presentó este laboratorio de ideas en el Colegio de Arquitectos de Madrid, reclamando el “cese de hostilidades” entre PP y Vox para articular una alternativa de gobierno frente a Pedro Sánchez. “Empecemos todos a ser un poco más generosos, a ser un poco más tolerantes entre nosotros. Sí importa España, no nuestro interés particular”, subrayó.

A la presentación acudieron figuras relevantes de Vox y el PP, como Javier Ortega Smith, Inés Cañizares, Cayetana Álvarez de Toledo y el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, además del exministro Jaime Mayor Oreja. La foto en la que aparecían también Aldama y Esteve fue la que desató el comentario irónico de Puente y, con ello, la reacción de Espinosa.

Con este episodio, el exportavoz de Vox volvió al primer plano político tras meses apartado, insistiendo en que ‘Atenea’ no pretende sustituir a ningún partido, sino “ayudar a una España mejor” desde la sociedad civil y sin aceptar subvenciones públicas.