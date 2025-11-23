CLÍNICA DENTAL

Continúa estable la niña de cuatro años ingresada tras recibir un tratamiento dental en Alzira

La menor recibió un tratamiento dental en una clínica de Alzira, tras lo que ingresó en la UCI con fiebre, vómitos y somnolencia. Sucedió el mismo día en que otra niña de seis años fallecía tras recibir otro tratamiento en la misma clínica.

Qué se sabe del fallecimiento de una niña en Alzira tras un tratamiento dental: la clínica no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Muere una niña de seis años tras un tratamiento dental en Alzira y otra de cuatro permanece ingresada

M.P. | Agencias

Madrid |

Cartel que indica el cierre temporal de la clínica dental de Alzira, Valencia.
Cartel que indica el cierre temporal de la clínica dental de Alzira, Valencia. | EP

La niña de cuatro años que fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia tras ser atendida en una clínica dental privada continúa estable, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Ingresada en la UCI

La menor acudió el pasado jueves por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico, donde permanece ingresada.

Se da la circunstancia de que otra niña de 6 años falleció el jueves tras haber sido atendida previamente en la misma clínica dental privada.

Esta menor ingresó a las 16.52 horas del jueves en Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

Sanidad clausura la clínica y una juez abre diligencias previas

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica.

Por su parte, un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento de la niña de 6 años tras ser asistida en la clínica dental.

La dueña explica que están investigando el lote de anestesia

Tras estos hechos, la propietaria de la clínica manifestó, en declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press, que la niña fallecida salió del centro dental "aparentemente bien" y "el anestesista no sabe qué ha podido pasar". Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben "qué ha podido pasar". "Están investigando el lote de la anestesia", concluyó.

La clínica no tenía autorización para realizar sedaciones intravenosas

En la tarde de este sábado, se conoció que la clínica dental privada no tenía autorización sanitaria de la Consellería para realizar técnicas de actividad de anestesia, que incluye la sedación con fármacos intravenosos.

Según confirmaron fuentes de la Consellería de Sanidad, el centro sí está autorizado como clínica dental con actividad de odontología-estomatología, con lo que sí puede administrar sin más autorización anestésicos locales.

