Consulta el precio de todas las gasolineras de España: dónde están las más baratas y cuáles evitar

El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado la última actualización de precios de carburantes en las estaciones de servicio de toda España, una herramienta clave para los conductores que buscan ahorrar en cada repostaje. El listado, que incluye miles de gasolineras, permite comprobar cuánto cuesta el litro de gasolina y diésel en cada punto del país.

Según los datos oficiales, las diferencias entre repostar en una gasolinera u otra pueden superar el euro por litro en casos extremos.

Las más baratas: Canarias en cabeza

Entre las más baratas figuran varias estaciones situadas en Canarias, donde el precio de la gasolina 95 ronda los 0,94 euros por litro. Destacan, por ejemplo, varias gasolineras de PETROPRIX y PLENERGY en municipios como Agüimes, Ingenio o Carrizal, así como puntos de servicio en El Rosario (Tenerife).

Las más caras: Granada, Baleares y Barcelona

En el extremo opuesto, las estaciones más caras se concentran en la Península, con precios que rozán los 1,90 euros por litro de gasolina 95. Es el caso de algunas gasolineras en la provincia de Granada, Baleares o Barcelona. La más cara del ranking, situada en la autovía A-92 a su paso por Baúl (Granada), marca 1,89 euros por litro.

El gráfico porcentual elaborado a partir de los datos del Ministerio muestra de forma clara cómo las estaciones en Canarias se mantienen en el rango más bajo de precios, mientras que Baleares, algunas provincias andaluzas y zonas turísticas encabezan los valores más altos.

Esta información se actualiza de manera constante y está disponible de forma pública, por lo que se recomienda a los conductores consultarla antes de emprender cualquier viaje, especialmente en plena operación salida o en periodos de gran movilidad. Con un simple vistazo, se puede elegir la ruta más económica y ahorrar varios euros en cada depósito.