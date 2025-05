El consejo de un vendedor de huevos para conservarlos: "El cartón nunca en la nevera"

La tienda de huevos ecológicos Cobardes y Gallinas ha explicado a través de su canal de Instagram cuál es la mejor manera de conservar los huevos y de esta manera evitar que se pongan malos. Es probable que su método parezca una obviedad, pero tiene una peculiaridad que nos puede ahorrar algún susto inesperado. "La mejor manera de conservar los huevos es en la nevera", ha señalado. No obstante, matiza que "el cartón nunca en la nevera".

Y es que el envase que suele acompañar a los huevos "puede tener bichos o lo que sea" y "los cartones nunca tienen que estar en la nevera mezclados con alimentos". Para reforzar su tesis, ha señalado el mensaje que el Ministerio de Sanidad incluye en los empaquetados: "Conservar refrigerados después de su compra".

No obstante, ha advertido de lo que no debemos hacer nunca con este alimento cuando tratemos de conservarlo: "Donde peor están los huevos es aquí, que es donde se suelen tener, al ladito del fuego", al tiempo que ha sentenciado que "esto sí que no. Si los queréis tener fuera, tenedlos donde queráis, de hecho", cuando los compras están fuera".