Las consecuencias del incendio de Ávila en los animales

LEER MÁS El incendio de Ávila genera una oleada de solidaridad y ayuda ciudadana

El incendio forestal declarado este fin de semana entre los municipios abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora ha arrasado ya cerca de 12.000, y continúa sin estar estabilizado. Eso ha provocado que se queme muchas hectáreas de prado, el principal alimento de animales, por lo que ha llevado a los ganaderos a movilizarse para conseguir donaciones de paja y heno para dar de comer a los ganados.

Los municipios más afectados por el fuego han sido Robledillo, La Hija de Dios, Villaviciosa, Sotalvo, Riofrio, Baterna y Solosancho. En ellos, sus ganaderos se han visto obligados a trasladar a sus animales a pueblos más cercanos para protegerlos en las llamas, además muchas personas de otra zona de la provincia de Ávila están aportado su granito de arena y poniendo a disposición de los afectados medios de transporte para desplazar a los animales.

Las redes sociales se están haciendo eco de las peticiones desesperadas de los ganadores para conseguir alimentos de emergencia, ya que además de los prados arrasados en algunos casos no hay reservas de paja. Los ayuntamientos de la zona también están difundiendo en sus perfiles números de contacto para que se pueda hacer aportaciones.

Desde los Servicios de Emergencia también han recordado la necesidad de extremar la precaución a la hora de circular por las carreteras cercanas a la zona del incendio. Por los alrededores vagan muchos animales que huyen de las llamas y se encuentran "heridos, asustados, exhaustos o desorientados en la calzada", advierten.

Consecuencias de los incendios en los animales

Los efectos directos de los incendios sobre la vegetación y la fauna de la superficie pero también en el suelo y en la importante biodiversidad que alberga son inmediatos, pero los indirectos se prolongan durante tiempo y en algunos casos son letales e irreversibles.

El efecto más directo es la muerte inmediata de aquellos animales que no han logrado escapar, como los pequeños animales, desde insectos a pequeños mamíferos, anfibios, reptiles o aves que están en el nido.

Por otro lado, los indirectos para la fauna se producen en el hábitat que antes ocupaban y que el fuego destruye, por lo que se ven obligados a desplazarse a otras zonas, porque se ha quemado el bosque. El estrés del fuego tendrá repercusiones a medio y largo plazo en la salud y la producción animal. Al mismo tiempo, aunque no se marchen, en los siguientes años, su éxito reproductor es menor, ya que hasta que no se recupere la vegetación dispondrán de menos alimentos. Por ejemplo, los frutos e insectos son destruidos, así que las aves y pequeños mamíferos no cuentan con su sustento alimenticio.