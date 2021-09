La conmovedora historia de un anciano de La Palma que solo salvó un álbum de fotos de la lava

El pasado domingo, el volcán Cumbre Vieja situado en la isla canaria de La Palma entró en erupción arrasando con todo a su paso. Más de 6.000 vecinos han tenido que ser desalojados de sus casas mientras que han visto cómo sus viviendas y localidades como Todoque han quedado totalmente enterradas por la lava y junto a ellas, todas sus cosas y sueños.

Para intentar aliviar una parte de este dolor de los ciudadanos, el cabildo y el Gobierno regional han anunciado que van a destinar fondos para comprar viviendas, en principio unas 73. Además, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha comprometido a "no dejar a nadie atrás" y ha confirmado que el Ejecutivo repondrá "todas las pérdidas materiales que se puedan producir". Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido a España "apoyo adicional, de ser necesario".

Se teme una depresión generalizada

Mercedes Pascua, enviada especial de Onda Cero a La Palma, ha podido conocer en primera mano las historias de los vecinos que llegan al corazón. Por ejemplo, la de un anciano que lo único que sacó de su casa, cuando le dijeron que tenía 15 minutos para salvar todo lo que quisiese ante la llegada de la lava, fue un álbum de fotos al que se quedó abrazado. Según cuenta una médico de urgencias que está colaborando con los afectados, el hombre, sin soltar el álbum, no paraba de repetir que su vida se había acabado.

Esta doctora, asegura que el estado anímico de las personas mayores es lo que más preocupa y ha pedido al equipo de médicos y enfermeras que, por favor, no regañen a los ancianos si repiten constantemente lo mismo, porque es la manera que tienen que agarrarse a lo que les queda.

Con todo lo que están sufriendo los vecinos de La Palma, se teme que ahora haya una depresión generalizada a casusa del estés postraumático que pueden padecer tras ver cómo sus vidas han quedado enterradas con la erupción del volcán, pensando que no les queda futuro. Además, Mercedes Pascua también ha conseguido hablar con una familia de Todoque, que antes de que la lava se tragase sus casas, pudieron sacar algo de ropa, la nevera y algunos muebles. Kenia, una de las niñas de esta familia dice con tristeza: "Ahora mismo hay tanta gente evacuada que no tenemos ni sitio en la isla para meter a tantas personas".

Asimismo, Leticia, la hermana de Kenia, pedía a las autoridades que cambiasen "hogar por hogar" en vez de "hogar por papeles y dinero". Por otra parte, los más jóvenes están barajando trasladarse a otras islas para comenzar allí una vida nueva.

Nosotros ni siquiera pensamos, cumplimos las órdenes

Por su parte, Arantza Martín, enviada especial de Onda Cero, se encuentra en el Acuartelamiento El Fuerte, donde actualmente hay unos 260 militares del Ejército de Tierra y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se han trasladado para ayudar en la erupción del volcán. Entre ellos están varios voluntarios del Ejército de Tierra, como la soldado Lidia, que se encontraba de vacaciones en Tenerife y se reincorporó de inmediato, "me llamo mi subteniente y me pregunto sí me ofrecía voluntaria, obviamente dije que sí. Nosotros ni siquiera pensamos, cumplimos las órdenes del cabo primero", dice y recuerda que lo primero que hicieron fue montar las camas para los desalojados.

Acuartelamiento El Fuerte, en La Palma | Mercedes Pascua | Onda Cero

Lluvia de solidaridad

Además de los militares y de los voluntarios de Cruz Roja, los vecinos de la isla de La Palma se han volcado con los afectados, comprando ropa y otros enseres. Carmen es una de estas vecinas que asegura a Onda Cero "yo vine a traer ropa pero también vine a preguntar si alguien en concreto necesitaba algo urgente y sino colaboraré económicamente también" y añade "quizás me gustaría contactar con una familia y ayudarles directamente".

