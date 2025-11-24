La conmovedora carta de Peris-Mencheta a Verónica Echegui tres meses después de su muerte: "Jugaba en otra liga"

El actor Sergio Peris-Mencheta ha publicado una carta dedicada a la actriz Verónica Echegui, que murió el pasado 24 de agosto a causa de un cáncer, hace justo tres meses. "Jugaba en otra liga", ha expresado el actor en la publicación, que ha acompañado de una foto "que le robé hace unos años en Los Ángeles".

Peris-Mencheta ha reconocido que en los últimos días ha tenido muy presente a la actriz, "despierto, en sueños y en duermevela". La muerte de Echegui conmocionó al mundo del cine, del teatro y de la interpretación debido a lo inesperada que fue y a lo joven que era -42 años-.

Solo estamos de paso, no somos tan importantes como nos vivimos

En la misiva, llena de sentimiento, el actor recuerda que Verónica Echegui siempre llevaba "la sonrisa por bandera" y que se salía "de lo común". "No la fantaseo 'correctita', vaya", ha recordado. Por eso, ha destacado que en los photocalls no posaba y ha bromeado con que "daba la sensación de estar pensando: 'No os toméis esto tan en serio, que en 100 años, todos calvos".

También ha destacado su "mirada telescópica" y su "manera de mirar", así como su falta de preocupación por las cosas triviales de la vida. Su paso por este mundo era "recordar de qué iba esto de vivir (...), que solo estamos de paso y que no somos tan importantes como nos vivimos", ha escrito.

Vivía como si descubriera una juguetería o un parque de atracciones cada día

"Su seña de identidad", en palabras de Peris-Mencheta, era "las ganas de vivir sin cortapisas", y ha detallado que Verónica Echegui no era de las que perdía el tiempo en conversaciones banales de ascensor, sino que siempre iba "a saco". En lugar de hablar del tiempo, ella se fijaba "en algo que solo ella se fijaría", porque vivía "como si descubriera una juguetería o un parque de atracciones cada día".

Aunque se fue con apenas 42 años, Peris-Mencheta destaca que "exprimió al máximo" esos años que ha vivido como si "su ser superior" supiera que "sería una estrella fugaz". Por eso, todos los días eran "un all-in constante". Así, el actor resume en una frase el fin de Verónica Echegui: "Como si hubiera encarnado para darnos una lección a todos de cómo se debe vivir la vida".

Verónica Echegui tuvo una destacada carrera en el cine y la televisión. Saltó a la fama por su papel en la película 'Yo soy la Juani', de Bigas Luna, que le valió para conseguir una nominación a los Premios Goya como mejor actriz revelación. Años después fue nominada a mejor intérprete femenina por 'El patio de mi cárcel' (2008) y 'Katmandú, un espejo en el cielo' (2011), además de ser nominada a mejor actriz de reparto por 'Explota Explota' (2020). Finalmente, recibió el Goya a mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba en 2022.