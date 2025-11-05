SOCIEDAD

La conmovedora carta de un lector a Pérez-Reverte que estuvo preso durante años: "Me enseñó que el honor..."

El hombre, que permaneció varios años encarcelado, recuerda cómo los libros y las palabras del escritor le ayudaron en sus peores momentos

Aurora Molina

Madrid |

La reacción de Pérez Reverte a la brutal agresión a un guardia civil: "La culpa es de los ministros del Interior" | Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images

"Sus libros se convirtieron en mis maestros, mis compañeros, mi salvavidas", dice la carta. Esta es solo una parte del emotivo agradecimiento de un hombre al escritor Arturo Pérez-Reverte después de haber pasado años en prisión.

Recuerda que "hace once años" el novelista le envió una carta mientras se encontraba "encarcelado en el sistema penitenciario estatal". Allí y durante todo ese tiempo, asegura que sus palabras fueron un pilar para él. "Sus palabras me sostuvieron durante todos esos años (...) Sus palabras y sus libros se convirtieron en mis maestros, mis compañeros y mis salvavidas".

En la carta, el hombre hace especial referencia al capitán Alatriste, la famosa saga de novelas del escritor español. "Alatriste me enseñó que el honor y la dignidad podían sobrevivir incluso en mis propias circunstancias". Sus personajes, señala, "se convirtieron en mis guías a través de la complejidad moral de la supervivencia".

Alatriste me enseñó que el honor y la dignidad podían sobrevivir incluso en mis propias circunstancias

El pintor de batallas, una guía dentro de prisión

Durante los años que estuvo en prisión, el hombre, que permanece en el anonimato, recuerda que "'El pintor de batallas' con su exploración de la guerra, la memoria y los patrones dentro de la violencia" le dio herramientas "para entender la brutalidad" que le rodeaba en aquel entonces.

También recuerda el libro 'Lo que somos', que inspiró sus memorias sobre pedirle a su madre que le mandase "estudios de tango para poder dominar el arte detrás de esa danza". Un libro que le hizo "ver la belleza, la disciplina y la poesía en ese baile". Llegó a plantearse convertirse en corresponsal de guerra, porque "incluso en prisión, sus historias" le enseñaron a "vivir con propósito y honor".

"Más que cualquier premio"

Ante tales declaraciones de admiración y agradecimiento, el escritor Pérez-Reverte ha mostrado públicamente la emoción que le produce la carta. "Siempre dije que un lector es un amigo; pero hay cartas que valen mucho más que cualquier reseña favorable, elogio de editor o premio literario".

