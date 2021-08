El conmovedor gesto de Pedro Sánchez al firmar la escayola de Paquita, una vecina de Sotalbo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este domingo junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; y el vicepresidente primero de la Diputación de Ávila, Pedro Cabrero. las zonas afectadas por el incendio declarado entre Navalacruz y Cepeda de la Mora, en la provincia Ávila.

El Gobierno ha anunciado que este martes declarará zona gravemente afectada, es decir, zona catastrófica, a "todas y cada una de las comunidades que han sufrido incendios este verano y otro tipo de catástrofes naturales".

El incendio está controlado

El incendio de Ávila, que se inició el pasado sábado 14 de agosto a causa de la rápida propagación de un fuego que se originó en un coche averiado, ha afectado ya a unas 22.000 hectáreas y se ha convertido así en el cuarto más importante registrado de la Historia de España. Actualmente, el incendio se encuentra controlado, tal y como han anunciado desde Emergencias Ávila.

Durante su visita a la localidad de Sotalbo, una de las afectadas por este grave incendio, Sánchez ha dedicado tiempo para hablar con los vecinos, escuchando los problemas que les ha generado el fuego, no solo quemando tierras, sino afectando a ganado y a otras reses. Ciudadanos que han quedado a merced de la "solidaridad" de la alimentación que les envían desde otras zonas.

Para Francisca, con cariño. Pedro

El momento más conmovedor lo ha protagonizado el presidente del Gobierno junto a Paquita, una mujer de la localidad, cuando Sánchez se ha agachado para firmarle la escayola que lleva en la pierna derecha. "Para Francisca, con cariño. Pedro", ha escrito el líder el Ejecutivo. Además, en el vídeo difundido por La Moncloa, se puede escuchar cómo un ciudadano le grita: "Paquita, en la vida te verás en otra".

Asimismo, Paquita ha aprovechado el momento con Sánchez para pedirle que no se olvide de Sotalbo a lo que el presidente le ha respondido: "No lo voy a hacer, no lo voy a hacer".

Entre las quejas, está la de una mujer que ha criticado la falta de medios en una localidad vecina para luchar contra el incendio que tuvieron que evacuar en mitad de la noche por la proximidad del fuego. "Prefiero esperar a ver si se cumple lo prometido", ha alegado la vecina.