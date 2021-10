Se confirman los peores presagios sobre los perros atrapados en La Palma: La Guardia Civil confirma que no los encuentra

LEER MÁS Desaparecen de forma misteriosa los perros atrapados por la lava en La Palma que iban a ser rescatados

La Guardia Civil ha confirmado que no encuentra a los perros que se habían visto atrapados en dos estanques secos mientras huían de la lava. La Comandancia de la Guardia Civil de La Palma ha confirmado que llevan dos días sin localizar a los perros que habían sido vistos con los drones de vigilancia.

La hipótesis de la Guardia Civil sobre la desaparición de los perros atrapados en La Palma

Según la Guardia Civil, la hipótesis más plausible de lo que ha podido ocurrir correr los perros es que "como estaban en una zona de las primeras coladas", ahora menos activas, "hayan encontrado un salida natural y hayan podido salir", ha confiado el teniente coronel Lafuente.

Desde la plataforma animalista Leales.org sostienen que los perros pueden estar refugiados en algún lugar ante las altas temperaturas que registra la isla. Pero tampoco se descarta que los animales se encuentren en "una zona de sombra o cueva" que haya quedado fuera del objetivo de los drones que fueron autorizados para realizar un reconocimiento para conocer el estado de los perros en Todoque.

"Pueden estar en cualquier sitio"

Jaime Pereira, de Aerocámaras, confirmó este miércoles a los medios de comunicación que por ahora solo habían detectado a dos conejos escondidos debajo de los matorrales pero entiende que los animales pueden estar "en cualquier sitio" porque hace mucho calor en la zona.

Para estos canes se había diseñado un dispositivo especial de alimentación, primero, y de rescate después, pero el operativo tuvo que ser suspendido in extremis al no poder localizar a los animales. Lo que sí han confirmado es que gracias al dron se ha podido comprobar que de estar los perros por la zona, dispondrían de varios recipientes con agua a una temperatura que ronda los 17 grados, por lo que no se encontrarían deshidratados.

La Guardia Civil no va a dejar de vigilar el área en el que fueron vistos por última vez los perros

La Guardia Civil ha advertido de que no va dejar de vigilar el área en que fueron vistos por última vez: "Hasta que encontremos los canes por cualquier otra zona".

Los drones de Aerocamaras han captado huellas humanas en la zona

La empresa de drones contratada por Leales.org para localizar y rescatar a los perros, ha confirmado que ha captado huellas humanas en la zona donde se había visto por última vez a los podencos atrapados.

En redes sociales se ha difundido que ante la incapacidad y trabas de las autoridades, animalistas anónimos han accedido a la zona rodeada por la lava solidificada y han dejado un cartel en el que se puede leer: "somos animalistas anónimos, gracias por vuestra labor, de parte del A Team: #masfuertesqueelvolcan". Todavía no se ha podido identificar a los autores del cartel.

Así iba a ser el rescate de los perros atrapados en La Palma

Para proceder con el rescate, la empresa Aerocámaras es la responsable. Tuvo que trabajar a contrarreloj para salvar a las mascotas en la localidad de El Paso, así como pedir los permisos necesarios a El Cabildo.

En este sentido, la estrategia consistió en transformar un dron híbrido (gasolina-eléctrico) que podría cargar con hasta 24 kilos, el peso estimado de los perros. El equipo de rescate estaba compuesto por tres drones, un dron de rescate y altavoces para captar la atención de los perros. Sin embargo, la mayor dificultad residía en el tiempo porque se tendrían aproximadamente unos 12-14 minutos de vuelo.

Se descartaron los helicópteros porque las cenizas y los piroclásticos que expulsa el volcán hacían peligroso su vuelo. Tampoco era posible por tierra, ya que la zona estaba rodeada de lava y ceniza, por lo que la única manera viable era mediante el uso de drones.

Las redes sociales exigen respuestas sobre el paradero de los cuatro perros atrapados en La Palma

Ante la falta de respuestas sobre el paradero de los perros atrapados en La Palma, las rede sociales se han movilizado y a través del hashtag #dondeestanlospodencos intentan presionar para que aumenten los esfuerzos en buscar a los podencos. Mañana continuarán los vuelos de reconocimiento en un perímetro mayor.