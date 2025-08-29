El comunicado de Henry Méndez tras decir que “odia” a los rojos: “Debe existir la libertad de expresión”

Las polémicas declaraciones y opiniones políticas que el cantante y compositor dominicano Henry Méndez manifestó durante un concierto suyo han incendiado las redes por su posicionamiento. "Vota a quien te dé la gana, vota a (Santiago) Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos", dijo el artista ante la multitud.

Estas palabras generaron reacciones inmediatas, con aplausos y abucheos del público, y especialmente provocaron una fuerte reacción por parte del PSOE, que pidió la cancelación del concierto del artista en Villa de Vallecas previsto para el 13 de septiembre, alegando que sus declaraciones eran "un insulto al 54% de vallecanos que votaron izquierdas".

Henry Méndez ha emitido un comunicado oficial en el que pide disculpas y aclara el contexto sobre sus recientes declaraciones políticas, lo que desató una intensa controversia mediática y política.

Un comunicado que rebaja las palabras del artista

Ante la repercusión en redes y medios, Méndez publicó un comunicado en la red social X (antes Twitter) donde explica que "no guarda odio ni rencor en su corazón hacia nadie, independientemente de su religión, color de piel, ideología o condición sexual". Expresó que su intención fue "parar una situación incómoda provocada por cánticos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", habituales —según él— en algunos eventos musicales, por lo que trató de frenar insultos y la falta de respeto hacia cualquier persona.

En sus propias palabras, "pido disculpas a todas las personas que se han sentido agraviadas por un comentario vinculado a un color con fuerte carga política", además de señalar que el vídeo que se difundió "no recoge la totalidad del momento, sino solo la parte más desafortunada".

Finalizó su mensaje reivindicando el respeto, la libertad de expresión y la música como espacio de unión: "España es un país libre y maravilloso, con gente heterogénea e increíble, donde debe prevalecer la libertad de expresión y la diversidad de opiniones, siempre desde el respeto y la ética".

Reacciones institucionales y consecuencias

El Ayuntamiento de Madrid decidió mantener el concierto de Méndez en las fiestas de Villa de Vallecas, rechazando la "cultura de la cancelación" y resaltando que "la cultura no tiene ideología". Sin embargo, la polémica ha tenido consecuencias en otras localidades; por ejemplo, su actuación en Elda (Alicante) fue cancelada alegando que no se tolerarán discursos de odio en ese municipio.

Méndez concluyó su comunicado recalcando su objetivo artístico de "expresar emociones y sentimientos para llegar a lo más profundo del público".