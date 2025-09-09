El compromiso de la reina Sofía con el Banco de Alimentos de Ceuta.

Doña Sofía no visitaba Ceuta desde 2007, cuando acompañó al rey Juan Carlos en la primera visita oficial que hicieron a la ciudad autónoma. Hoy ha regresado para inaugurar las nuevas instalaciones de la Asociación Banco de Alimentos de Ceuta poniendo de manifiesto la especial implicación que Doña Sofía mantiene con los bancos de alimentos a través de su Fundación. Se ha interesado por la labor y respuesta social que realiza esta asociación en su día a día.

El presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas y la Delegada del Gobierno, Cristina Pérez, han recibido a la reina Sofía, junto al presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, Pedro Mariscal y miembros de la Junta Directiva y de la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESBAL.

Doña Sofía ha inaugurado las nuevas instalaciones y ha conocido de primera mano la gestión que se lleva a cabo en Ceuta y las necesidades particulares. Se ha interesado especialmente por cómo funciona este Banco de Alimentos y ha podido saludar a personas voluntarias que dedican su tiempo al Banco de Alimentos y que son primordiales en su labor.

Casi mil metros cuadrados

La nueva nave del Banco de Alimentos de Ceuta tiene 960 metros cuadrados y cuenta con almacén, neveras y cámara de congelación y las oficinas necesarias para el trabajo administrativo.

Para Pedro Mariscal, presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, "es un honor esta visita en un momento en que los bancos de alimentos están desempeñando un papel fundamental en la sociedad en la que nos encontramos".

La Fundación Reina Sofía viene colaborando con los bancos de alimentos de España desde 2012 y "ha proporcionado más de un millón de litros de zumo y leche y miles de kilos de alimentos infantiles. También ha contribuido a la mejora de las instalaciones, vehículos y equipamiento, especialmente los equipos de frio necesarios para la conservación y distribución de alimentos frescos perecederos", como señalan desde FESBAL

Tras la campaña "El mensaje detrás del cuadro de Botero", hay que destacar una nueva ayuda de la Fundación Reina Sofía de 500.000 euros, para la compra de leche y alimentos infantiles. Distribuidos entre personas necesitadas a través de los distintos bancos de alimentos de España.

Más de 600 mil kilos de alimentos distribuídos

Más de 635.000 kilos de alimentos fueron distribuidos por la Asociación Banco de Alimentos de Ceuta, contando tanto productos frescos como no perecederos. Hay 22 entidades beneficiarias de estos alimentos y se atiende a casi 16.000 personas, que están en situación de pobreza y/o de exclusión social.

La reina Sofía, volcada en su Fundación.

La Fundación Reina Sofía es una realidad desde 1977 y durante estos 48 años ha promovido más de 300 proyectos con decenas de entidades sociales. Educación, sanidad, medioambiente y ayuda social y humanitaria son algunos de los ámbitos en los que trabaja la Fundación Reina Sofía. Desde 2012 colabora con los bancos de alimentos en numerosos proyectos y ha destinado a ellos más de 3 millones de euros. Además Doña Sofía mantiene el compromiso de ir personalmente a conocer los bancos de alimentos, siempre que le es posible.