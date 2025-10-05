'De complemento a compañero', el nuevo rol de los animales en la legislación española

La nueva legislación española consolida el papel de los animales como seres sintientes y refuerza su protección jurídica en distintos ámbitos. La ley reconoce así que los animales de compañía ya no pueden considerarse bienes materiales, sino miembros del núcleo familiar con derechos específicos.

Destacan las siguientes novedades en la nueva normativa:

Obligación de garantizar su bienestar .

. Prohibición de sacrificio por motivos económicos o de abandono.

por motivos económicos o de abandono. Exigencia de formación previa para la tenencia responsable.

para la tenencia responsable. Se regulan aspectos civiles : custodia compartida en caso de separación o divorcio teniendo en cuenta el vínculo.

: custodia compartida en caso de separación o divorcio teniendo en cuenta el vínculo. Se establecen sanciones más severas por maltrato y se fomenta la adopción frente a la compraventa.

De esta manera, España se alinea con las legislaciones europeas más avanzadas en materia de protección y bienestar animal.

La denuncia de Carlos Rodríguez: "Una cosa es lo que diga la ley y otra lo que se haga cumplir"

Para el veterinario y presentador de 'Como el perro y el gato', Carlos Rodríguez, una cosa es lo que diga la legislación y otra muy distinta lo que haga cumplir.

"Desde hace mucho tiempo se tienen que encargar los ayuntamientos de los animales -gatos-que están en sus poblaciones para establecer los métodos de control de esterilización y retorno a lugares de origen. Y me gustaría que alguien de los ministerios o de las direcciones generales oportunas nos dijeran cuántos ayuntamientos de España están cumpliendo con la legislación", explica.

Añade que "esto de establecer sanciones más severas, llevamos años diciendo que las sanciones no son nada. Las legislaciones son una cosa y que se hagan efectivas y se persigan, otra muy distinta".