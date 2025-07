Como tener éxito en una entrevista de trabajo en tan solo 90 segundos, según un experto en comunicación

La mayoría de la gente se ha enfrentado a una entrevista de trabajo en alguna ocasión. Sobre todo las primeras veces, se está demasiado nervioso como para que las palabras fluyan con claridad. Por ello, Michael Chad Hoeppner, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, ha mostrado las claves para causar la mejor impresión posible en los entrevistadores.

El comienzo es lo primordial

En una época en la que la atención de las personas es cada vez menor, el comienzo de una entrevista es el momento clave en el que tienes que encandilar al entrevistado. Según Hoeppner, tienes 90 segundos para proyectar una buena imagen y la forma en la que lo haces, también es fundamental. La comunicación clara no es solo lo que dices, sino como lo dices.

Hoeppner, que entrena a candidatos políticos, compara una entrevista laboral con un debate político. En estos debates, muchos consideran la primera pregunta como un "calentamiento", pero en la era en la que vivimos donde la atención se ha reducido enormemente, la primera cuestión y su respuesta es fundamental para generar recuerdos en el espectador. De igual forma, pasa en una entrevista. "Puede que solo tengas una oportunidad de que alguien te escuche de verdad, así que haz que valga la pena", añade el profesor.

Incluso a preguntas simples como "háblame de ti" son una gran oportunidad, ya que puedes conducir esa pregunta hacia el terreno que tú prefieras y te sientas más seguro. Hoeppner recomienda comenzar tu respuesta con historias y anécdotas específicas para que los entrevistadores "recuerden lo que dices y realmente entiendan lo que quieres decir".

La serenidad es la clave

Hoeppners señala que durante las entrevistas los candidatos más nerviosos alteran su tono natural de voz, tratando de parecer más profesionales. Sin embargo, se consigue el efecto contrario. "Hablan con una voz más monótona, restringen sus gestos con las manos y anclan el contacto visual sin parpadear todo el tiempo". El experto recomienda relajar la postura y el lenguaje corporal, mantener un buen contacto visual -sin ser demasiado invasivo- y hablar seguro de ti mismo y con claridad.

Estas habilidades comunicativas son imprescindibles en cualquier área. Dentro del entorno laboral puede haber personas muy valiosas, pero que no optan a puestos más altos dentro de las empresas, dado que sus habilidades comunicativas no son idóneas para este tipo de puestos de más responsabilidad. "Lo que sucede es que luego no obtienen ascensos para estar en roles de cara al cliente o en roles de liderazgo", dice Hoeppner.

¿Cómo puedes mejorar?

La única manera de mejorar es hablar en alto, dice Hoeppners.

Para prepararse ante una entrevista, aconseja una técnica que él denomina "redacción en voz alta": darse una indicación mentalmente y responderse en voz alta. En los primeros intentos, lo más probable es que no te salga como tú esperas. Hoeppners insta a repetir hasta conseguirlo. "La primera vez que lo hagas, será malo", dice. "Está bien. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo". El objetivo de este ejercicio es responder a las preguntas de manera natural.

En general, Hoeppner recomienda "flexionar los músculos del habla" charlando casualmente con las personas que conoces y cambiando tus llamadas telefónicas a FaceTime. Para Hoeppners, las capacidades comunicativas de las personas van a ser muy importantes a medida que la IA sea cada vez más sofisticada.