Cómo reservar los nuevos viajes del Imserso y beneficiarse de la tarifa plana de 50 euros

El programa de viajes del Imserso para la temporada 2025-2026 ya está en marcha: desde esta semana, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales está enviando cartas de acreditación a los pensionistas, informándoles sobre la fecha a partir de la cual podrán realizar sus reservas.

La comercialización de los viajes arrancará el 6 de octubre en territorios como Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco; y se extenderá al resto de España a partir del 8 de octubre. Para reservar, los beneficiarios deberán acceder a las webs de las empresas adjudicatarias, e introducir su DNI y clave de acreditación. También podrán reservar presencialmente en agencias oficiales solo con su DNI .

¿Qué opciones incluyen estos viajes?

El programa ofrece un total de 879 213 plazas, repartidas en tres grandes lotes: unas 440.000 plazas para la costa peninsular, cerca de 228.000 para la insular, y alrededor de 211.000 para viajes de escapadas y circuitos culturales.

Novedades destacadas

Se han reservado 7 447 plazas a un precio único de 50 euros, dirigidas a pensionistas con pensiones no contributivas o ingresos iguales o inferiores a este umbral. Esta tarifa incluye alojamiento, pensión completa, transporte, seguro de viaje y actividades, y además, no varía con el destino ni la duración del viaje.

Por primera vez, se permitirá viajar con mascotas (animales domésticos de hasta 10 kg, incluido transportín) en destinos de costa peninsular e insular, reservando el 2 % de las plazas en los lotes correspondientes.

Los hoteles participantes deben contar al menos con tres estrellas y ofrecer actividades de ocio. Además, se han introducido sanciones para los incumplimientos de calidad.

Cómo beneficiarse paso a paso

A lo largo de septiembre, el Imserso envía una carta indicando cuándo se puede acceder a la reserva. Con DNI y clave, se elige destino, fechas, opción de tarifa plana (si se cumple requisito) o incluso viaje con mascota. Tras reservar, se obtiene un localizador y se abona el importe ante la entidad bancaria o en agencia; en algunos casos, se permite aplazar el pago, normalmente 45 días antes del viaje.