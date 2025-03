Cómo quitar etiquetas o pegatinas de los botes y tuppers de cristal

Tienes un bote de cristal que has comprado y tiene esa pegajosa etiqueta con el código de barras o información del producto que está adherida y no hay forma de quitar. Cuando lo intentas, se rasga el papel y no solo no se ha quitado, sino que queda una etiqueta morroñosa que estropea la estética. Lo mismo ocurre con productos en los que después quieres reutilizar el envase de vidrio.

Se ha hablado de multitud de trucos. Entre ellos el de raspar, el de aplicar calor con un secador, humedecerlo, rociar con aceite o algún producto graso, echar jabón, pero ninguno funciona a la perfección. Además, tienes que experimentar ese desagradable momento en el que con mucha ilusión vas a despegar pensando que el remedio funciona, pero la realidad te ofrece un resultado muy distinto en el que te quedarás en la mano con un trocito de capa superficial de la etiqueta mientras que el resto queda con ese rasgado blanco que evidencia que algo no ha ido bien.

Por suerte, parece que hay una forma efectiva de retirar los adhesivos y que no tengas que llevar al trabajo el tupper como si se te hubiera olvidado quitarle el precio. Lo ha compartido el canal de YouTube 'Mira mi menaje' que da los pasos a seguir.

Cómo despegar las etiquetas

En primer lugar, hay que calentar agua que añadiremos a un recipiente en el que en el que estará el bote del que queremos quitar la etiqueta. Bañamos el bote con una ración generosa de jabón de cocina y a continuación añadimos el agua que previamente habíamos calentado. Ahora toca esperar en torno a una hora. Por algo dicen que la paciencia es la madre de todas las ciencias.

Una vez pasado este tiempo, sacamos el bote, tupper o recipiente que teníamos sumergido y la etiqueta se podrá despegar en la mayoría de los casos con facilidad. Las pegatinas más adheridas pueden resistirse. En esos casos, podemos ayudarnos de un cubierto por el lado del cuerpo y raspar los restos. Para limpiar lo que quede, echamos bicarbonato y frotamos con un cepillo. Finalmente, se puede limpiar con vinagre de limpieza y el vidrio quedará impoluto.

Con este truco, por fin tendrás esos botes que tan bien quedan en las galerías de Instagram y no esos que parece que traen el mantel incluido con tanto papel por su superficie.