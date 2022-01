¿Cómo puedo saber si he pasado el coronavirus sin haber dado positivo en un test de antígenos o PCR?

LEER MÁS España detecta los primeros casos de BA.2: así es la nueva variante sigilosa de ómicron

Los casos de la variante ómicron continúan aumentando, aunque los expertos aseguran que estamos cerca de doblegar la sexta ola, tras anotarse tres días de descensos en la incidencia acumulada. Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, durante la última jornada, la incidencia ha descendido 73 puntos, hasta situarse en los 3.194 casos por cada 100.000 habitantes. Además, han registrado 133.553 contagios y 215 muertes.

Sin embargo, ahora que parece que los casos de la variante ómicron, la más contagiosa hasta el momento, se han empezado a controlar, se ha descubierto una nueva cepa, la BA.2, denominada "variante sigilosa". De hecho, en España se han notificado tres casos, dos en Cataluña y uno en Baleares, pero ya se han diagnosticado miles de casos en todo el mundo.

Esta BA.2 es un sublinaje de la variante ómicron y se llama "sigilosa" porque parece que es indetectable en los test diagnósticos. Entonces, ¿cómo podemos saber si hemos contraído el coronavirus si damos negativo en un test de antígenos o una PCR?

¿Cómo saber si hemos pasado el coronavirus?

La única forma de saber si se ha pasado coronavirus si los test de antígenos o la prueba PCR han dado negativo, es realizándose un análisis test de anticuerpos.

¿Cómo se realiza el test de anticuerpos?

Estos test de anticuerpos se realizan mediante un análisis de sangre. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) apunta de "las pruebas serológicas o de anticuerpos detectan diferentes tipos de anticuerpos específicos frente al virus.

¿Puede el test de anticuerpos indicarme si soy positivo?

No, la AEMPS recuerda que estos test "no detectan la presencia del virus, sino la respuesta inmunológica del individuo".

¿Cómo interpretar el resultado de los test de anticuerpos?

La Agencia explica que estos test de anticuerpos muestran dos resultados diferentes:

IgM: inmunoglobulinas (anticuerpos) que aparecen en la fase temprana de la infección y desaparecen a las pocas semanas. Además, insisten en que durante los primeros días de infección es indetectable, por lo que un resultado negativo no excluye la posibilidad de estar infectado. Y recuerdan que la presencia de IgM puede coexistir con una infección en curso y sigue siendo detectable una vez superada la infección durante días.

IgG: inmunoglobulinas (anticuerpos) que aparecen en la fase tardía de la infección y permanecen largo tiempo, a veces años.

¿Qué indica un resultado negativo en la prueba de anticuerpos?

Obtener un resultado de negativo en la prueba serológica apunta que "no se detecta la presencia de anticuerpos frente al SARS-CoV-2". Aunque aclaran desde la AEMPS que "hay que tener en cuenta que la ausencia de anticuerpos no excluye la posibilidad de una infección, por lo que es muy importante no relajar las medidas de distanciamiento social y uso de mascarilla".